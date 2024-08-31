Afra Saraçoğlu imaj değiştirdi! Görenler dönüp bir daha baktı...

"Yalı Çapkını" dizisinde Seyran karakterine hayat veren ve performansıyla dikkat çeken Afra Saraçoğlu, yeni sezona iddialı bir giriş yapıyor. Son dönemde Mert Ramazan Demir ile yaşadığı inişli-çıkışlı ilişkiyle gündeme gelen genç oyuncu, bu kez de yeni imajıyla konuşuluyor.

Üçüncü sezon çekimlerine başlayan Saraçoğlu, setten paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kısacık kestirdiği saçlarıyla dikkat çeken Saraçoğlu'nun bu radikal değişimi, hayranları arasında hızla yayıldı ve kısa sürede gündeme oturdu. Takipçileri, oyuncunun yeni imajını övgü dolu yorumlarla karşıladı.

Afra Saraçoğlu, hem oyunculuğu hem de yenilikçi tarzıyla bir kez daha hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı.