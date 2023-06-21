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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir teknede dudak dudağa!

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir birlikte tatil yapıyor.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir teknede dudak dudağa!
Yayın Tarihi : 2023-06-21 10:21

 

Aralarında aşk var mı yok mu, yoksa sadece kankalar mı? Herkesin merak ettiği bu sorular nihayet yanıt buldu. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in dizi aşkı gerçek oldu!

 

Çift, Göcek-Binlik Koyu’na demirli teknede Milliyet muhabiri Umut Ünver tarafından dudak dudağa görüntülendi. Ancak fotoğraflar bugün yayınlanmadı! Şimdilik bu kadar detay yeter!

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