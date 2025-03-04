Afra Saraçoğlu hakkında şaşırtan iddia! Yeni aşk Mısırlı iş insanıyla mı?

Bir süredir Mert Ramazan Demir ile aşk yaşadığı bilinen Saraçoğlu’nun, sevgilisiyle yollarını ayırdığı konuşulurken, hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.

Takvim’in haberine göre, Afra Saraçoğlu’nun Şeyma Subaşı’nın eski eşi Mohammed Alsaloussi ile yakınlaştığı öne sürüldü. İkilinin sosyal medya üzerinden tanıştığı ve daha sonra Atina’da buluştuğu iddia edildi.

Öte yandan, kısa süre önce Mert Ramazan Demir’in Etiler’deki bekar evine başka bir kadınla girerken görüntülenmesi, çiftin ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Afra Saraçoğlu ve Mohammed Alsaloussi cephesinden ise konuya dair henüz bir açıklama gelmedi.