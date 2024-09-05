Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’nın nikah klibi yayınlandı

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen nikah törenlerinden görüntüler paylaşıldı.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’nın nikah klibi yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-09-2024 10:23

Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile dün akşam Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Yılın en çok konuşulan etkinliklerinden biri olan düğün, ünlüler geçidine sahne olurken, çiftin mutluluğu adeta göz kamaştırdı.

Düğünden kısa bir süre sonra Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’nın nikah klibi sosyal medyada paylaşıldı. Klip, çiftin denizden sürat teknesiyle düğün alanına gelişlerinden romantik nikah anlarına kadar birçok özel anı içeriyor. Yayınlanan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve takipçilerden beğeni yağdı.

Nikah klibi, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çiftin bu özel günü uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

 

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