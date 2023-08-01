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Açılışta ünlüler geçidi

Konya'da bir mekanın açılışı ünlü şarkıcı Otilia, Ömür Gedik, Wilma Elles, Tolga Yüce, Nagihan Karadere, Yeliz Doğramacılar ve Tuğba Özay gibi ünlü isimler gerçekleştirdi.

Açılışta ünlüler geçidi
Yayın Tarihi : 2023-08-01 21:44

Wilma Elles karnı burnunda açılışta!

3. çocuğuna hamile olan Wilma Elles karnı burnunda açılışa katıldı.  Wilma Elles, geçen günlerde üçüncü bebeğine hamile olduğunu duyurmuştu. İki çocuk annesi Elles, son olarak karnı burnunda açılışta görüntülendi.  Wilma Elles; Hamilelik çok güzel gidiyor.  Sekizinci aya yaklaştım 
Herşeyi aşeriyorum ama çok az yiyorum. Çünkü fazla kilo almak istemiyorum. Düzenli yüzüyorum."şeklinde konuştu. 

Ömür Gedik, Emel Sayın'ı açılışta Barbie ilan etti!

Birçok kişi Ajda Pekkan'ı yerli Barbie ilan ederken, Ömür Gedik ters köşe yaparak açılışta Emel Sayın'ı Barbie ilan etti. Barbie denince benim aklıma mavi boncuğumuz Emel Sayın’dan başkası gelmiyor… Siz ne dersiniz." Şeklinde konuştu. 

 

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