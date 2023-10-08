90'ların starı Yonca Evcimik geri döndü! Yeni tarzı olay oldu

90'ların sevilen pop ismi Yonca Evcimik, renkli tarzı ve sahne şovlarıyla hâlâ gönüllerde taht kurmayı sürdürüyor. Sosyal medya üzerinden paylaştığı son fotoğrafla gündeme oturan sanatçı, yaşına inat enerjisi ve tarzıyla takipçilerini büyülüyor.

Yonca Evcimik, 1991 yılında 'Abone' albümüyle müzik dünyasına giriş yapmış, aynı zamanda 'Çılgın Bediş' dizisiyle de oyunculuk kariyerinde önemli bir yere sahip olmuştur. Ancak bu yıl 60 yaşını kutlayan sanatçının enerjisi ve neşesi hiç eksilmiyor.

Ankara'da gerçekleşen konserinde doğum günü pastasıyla sürpriz yaşayan sanatçı, "Pasta çok küçük, hepinize yetmesi için belki bir parmak atarsınız" esprisiyle seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Yonca Evcimik'ten Özel Açıklama

Konserin ardından açıklamalarda bulunan Evcimik, "60 oldum ama ruhum hâlâ ergen. Böyle olmasından da aşırı memnunum. Bu yıl aynı zamanda 45'inci sanat yılımı kutladığım çok özel bir show hazırlıyorum. 60 yaşıma ve sanat hayatıma böyle bir show yakışırdı. Çok yakında göreceksiniz." dedi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla adeta zamanla yarışan Yonca Evcimik'in platin sarısı saçları ve renkli tarzı beğeni topladı. 544 bin takipçili Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara gelen yorumlarda "Saçlar olay", "1995 Yoncimik geri döndü" gibi olumlu tepkiler alındı.

Her dönemin sevilen ismi Yonca Evcimik, tarzıyla ve enerjisiyle hayranlarını etkilemeye devam ediyor. 60 yaşın enerjisi, tarzı ve sahne performansıyla gençlere taş çıkaran sanatçı, gelecekteki projeleriyle de merakla bekleniyor.

Yonca Evcimik Kaç Yaşında?

Abone isimli şarkısıya bir döneme damgasını vuran Yonca Evcimik yeni tarzıyla yeniden gündemde. Yeniden sahnelere dönen Yonca Evcimik'in enerjisini gören hayranları yaşını merak etti. 1963 doğumlu olan Yonca Evcimik 60 yaşındadır.