9 Şüpheli Tutuklandı! Beren Saat, Kenan Doğulu Ve Enis Arıkan Adli Kontrolle Serbest!

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada 23 kişi gözaltına alındı. Aralarında ünlü sanatçıların da bulunduğu 16 kişi adli kontrolle serbest kalırken 9 kişi tutuklandı.

9 Şüpheli Tutuklandı! Beren Saat, Kenan Doğulu Ve Enis Arıkan Adli Kontrolle Serbest!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2026 13:57

İstanbul genelinde düzenlenen ve sanat dünyasından çok sayıda tanınmış ismin adının karıştığı iddia edilen geniş çaplı soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü operasyon neticesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerin yasal süreçleri tamamlandı. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı. Aralarında Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci'nin de bulunduğu 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerden kan ve saç örnekleri alınarak inceleme başlatıldı.

Şafak Operasyonuyla Gözaltına Alınmışlardı

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran soruşturmanın düğmesine alınan teknik ve fiziki takipleri takiben basıldı. Narkotik ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında magazin ve siyaset dünyasından tanıdık simalar emniyete götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na getirilerek kan ve saç örneği verdi.

Mahkeme Kararını Verdi: 9 Kişi Cezaevine Gönderildi

Adliyedeki ifade işlemlerinin ardından savcılık şüphelilerin bir kısmını tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ederken popüler isimlerin de dahil olduğu bir grubu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.  Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden modacı Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Ramos Correira ve Eren Yorulmaz tutuklandı. 

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