9 Milyon İzlenmişti, Bir Gecede Yok Oldu: Aleyna Kalaycıoğlu’nun Klibine Telif Engeli!

Magazin ve müzik dünyasında sular durulmuyor. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Aleyna Kalaycıoğlu, bu kez profesyonel kariyerindeki şok bir gelişmeyle gündemde. Ünlü şarkıcının dijital platformlarda büyük ilgi gören ve kısa sürede 9 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan "Gidesim Var" adlı hit şarkısı, YouTube üzerinden erişime kapatıldı.

Universal Music Group'tan Telif Engeli

Şarkıyı dinlemek için YouTube sayfasına giren kullanıcılar, videonun kaldırıldığı uyarısıyla karşılaştı. Platform tarafından yapılan açıklamada, içeriğin Universal Music Group (UMG) tarafından iletilen bir telif hakkı talebi nedeniyle engellendiği belirtildi. Şarkının yapım ve yayın sürecindeki hak sahipliği tartışmaları, Kalaycıoğlu'nun cezaevinde olduğu bu zorlu dönemde kariyerine bir darbe daha vurdu.

Müzik Kariyeri Tehlikede mi?

Aleyna Kalaycıoğlu, emniyette verdiği ifadesinde tek geçim kaynağının ve yaşam amacının müzik olduğunu, aylık gelirinin ise yaklaşık 250 bin TL civarında seyrettiğini belirtmişti. Eski sevgilisi ve ortak prodüktörü Vahap Canbay tarafından şarkılarının kaldırılmasıyla tehdit edildiğini dile getiren Kalaycıoğlu'nun, en popüler eserlerinden birinin telif engeline takılması, sektördeki geleceği hakkında soru işaretleri yarattı. 9 milyon izlenmeye sahip klibin dijitalden silinmesi, hayranları arasında da üzüntüyle karşılandı.