7,7 Milyon Takipçiyi Mest Eden Kareler: Esra Bilgiç’ten Yeni Paylaşım!

Diriliş Ertuğrul dizisindeki "Halime Hatun" karakteriyle gönüllere taht kuran ve ardından Adanış: Kutsal Kavga, Bir Umut Yeter gibi iddialı yapımlarla başarısını perçinleyen Esra Bilgiç, son paylaşımlarıyla yine büyüledi. Instagram’da 7,7 milyon gibi dev bir takipçi kitlesine sahip olan 33 yaşındaki güzel oyuncu, her adımıyla magazin gündemini belirlemeye devam ediyor.

Aşk Tam Gaz Devam Ediyor: Faruk Sabancı & Esra Bilgiç

Kariyerindeki yoğun tempoya rağmen özel hayatını da ihmal etmeyen Bilgiç, uzun süredir DJ Faruk Sabancı ile yaşadığı doludizgin aşkla dikkat çekiyor. Sosyal medyada sevgilisiyle el ele, aşk dolu pozlarını paylaşmaktan çekinmeyen ünlü oyuncu, bu "modern ve klas" birlikteliğiyle hayranlarından tam not alıyor.

Takipçilerinden Yorum Yağmuru

Son paylaştığı fotoğraf serisinde zarafeti ve duru güzelliğiyle ön plana çıkan Esra Bilgiç, kısa sürede yüz binlerce beğeni topladı. Fotoğrafların altına gelen yorumlardan bazıları şöyle:

"Türkiye'nin en zarif kadını!"

"Faruk Sabancı çok şanslı."

"Hem yetenekli hem çok asil."

Kariyerinde Yeni Durak Merak Konusu

Şu sıralar vaktinin büyük bir kısmını yeni projelerini değerlendirerek ve sosyal medyadaki marka iş birlikleriyle geçiren Bilgiç'in, önümüzdeki dönemde hangi dizi veya filmle ekrana döneceği ise hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.