7500 TL emekli maaşı alanlara duyuru az önce tebliğ edildi! Ziraat Bankası yapılmayanı yaptı!

Ziraat Bankası yapılmayanı yaptı! 7500 TL emekli maaşı alanlara duyuru az önce tebliğ edildi- Ziraat Bankası, emekli maaşını alan müşterileri için Türk Telekom üzerinden özel bir kampanya düzenlediğini duyurdu. Bankadan alınan bilgilere göre, emekli maaşı alanlar Türk Telekom'dan 12 ay boyunca taahhütnameyle, aylık 90 TL karşılığında avantajlı bir tarifeden yararlanabilecekler.

Kampanya kapsamında, emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan müşterilere Türk Telekom tarafından yurt içi her yöne 750 dakika, her yöne 750 SMS ve 5 GB cepten internet hizmeti sunulacak. Ayrıca Türk Telekom mobil hatlarıyla sınırsız konuşma imkanı da sağlanacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler, kimlikleriyle birlikte en yakın Türk Telekom bayisine başvurabilecekler. Ziraat Bankası, müşterilerin maaş müşterisi olduğunu doğruladıktan sonra özel tarifeden yararlanmaya başlamalarını sağlayacak.

Tarifede yer alan dakika, SMS ve internet hizmetleri tükenirse, müşterilere otomatik olarak durdurma yapılacak ve aşım ücreti alınmayacak.

Başvuru yapmak için belirli koşullar bulunmaktadır. Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan ve Ziraat Emekli Fırsat 5GB tarifesinden faydalanan müşteriler, Türk Telekom'a ait 5555'e ZIRAAT boşluk T.C. Kimlik Numarası'nı yazarak SMS göndermeleri veya Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni aramaları gerekmektedir.

Ziraat Emekli Fırsat 5GB tarifesi, yurt içi her yöne 750 dakika, her yöne 750 SMS, 5 GB cepten internet ve Türk Telekom mobil hatlarıyla sınırsız konuşma imkanı sunmaktadır. Tarifenin aylık taahhütsüz ücreti, yeni hat tesisi, numara taşıma ve faturasız tarifelerden geçiş yapan müşteriler için KDV ve ÖİV dahil 160 TL, Türk Telekom faturalı tarifelerden geçiş yapan müşteriler için ise KDV ve ÖİV dahil 175 TL olarak belirlenmiştir.

Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan ve Ziraat Emekli tarifesine kayıt olan müşteriler, kampanya süresince 90 TL aylık ücret ödeyerek tarifeden yararlanabilecekler. Türk Telekom faturalı hatlardan Ziraat Emekli tarifesine geçen müşteriler ise 115 TL aylık ücret ödeyeceklerdir. Kampanyaya katılan müşterilerin 12 ay boyunca taahhüt vermesi gerekiyor.