5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı Kapıda! Peki Kimler Faydalanabilecek?

Türkiye'de Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) primlerinin eşleştirilmesi konusundaki beklenen düzenlemeler nihayet sona eriyor. 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! İşte Yeni Emeklilik Şartları ve Kimleri Etkileyeceği merak ediliyor.

Bağ-Kur ve SSK Prim Eşitleme Süreci Ne Getiriyor?

Eşitleme çalışmalarının tamamlanmasıyla, sosyal güvenlikte radikal bir değişiklik yaşanacak. Bu değişikliklerin Meclis'ten onay alması durumunda, Bağ-Kur'lu vatandaşlar için büyük faydalar olacak.

Erken Emeklilik Vaadi Ne Durumda?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Bağ-Kur'lu küçük esnafa yönelik erken emeklilik vaadi, yaş ve prim gün sayısını tamamlayan birçok kişiyi heyecanlandırıyor.

Prim Gün Sayısıyla İlgili Yeni Gelişmeler

9.000 gün olan prim gün sayısı, Bağ-Kur'lular için 7.200 güne indirilecek. Böylece, bu düzenlemeyle birlikte SSK ile eşitlenen prim gün sayısına ulaşan Bağ-Kur'lular daha erken emekli olma şansı yakalayacak.

Bakan Işıkhan'dan Açıklama

Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'lu esnafların 1.800 gün, yani tam olarak 5 yıl erken emekli olabileceğini belirtti.

Hangi Esnaflar Erken Emekli Olabilecek?

Bu değişikliklerle yaklaşık 1 milyon küçük esnaf erken emekli olma ve daha az prim ödeme avantajından yararlanabilecek. Bu esnaflar arasında bakkal, manav, kuaför gibi meslek grupları bulunuyor.

2. Torba Yasa Ne İfade Ediyor?

2. torba yasada Bağ-Kur'luların primlerinin tekrar düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca, prim eksikliği nedeniyle emekli olamayan EYT'liler için de yeni bir fırsat oluşturulacak.

Tüm Bağ-Kur'lu Sigortalılar İçin Ne Gibi Değişiklikler Olacak?

Eğer Bağ-Kur'lu tüm sigortalıları kapsayan bir düzenleme gerçekleştirilirse, belirlenen tarihten sonraki Bağ-Kur'lu bireyler, 7.200 gün prim ödeyerek emekliliğe adım atabilecekler.

EYT Düzenlemeleri ve 9 Eylül 1999 Tarihi

Eğer EYT için bir düzenleme yapılırsa, bu düzenlemenin 9 Eylül 1999 tarihinden önceki dönemi de kapsaması bekleniyor. Bu tarih öncesi sigortalı olan Bağ-Kur üyeleri için 7.200 gün, kadınlar için emeklilik süresi olarak yeterli olacak, fakat erkekler için 9.000 gün şartı devam ediyor.

Erkekler İçin Prim Gün Sayısında Değişiklik Olacak mı?

Yeni yasal düzenlemelerle, erkekler için de emekli olabilme süresi 7.200 güne düşürülürse, eksik prim gün sayısından dolayı EYT beklemesi gerekenler bu durumdan kurtulabilecek.