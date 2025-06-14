37. Kristal Elma’da Karaca 8 Ödülle Zirvede

Karaca, bu yıl 37. Kristal Elma’da yaratıcılığını bir kez daha kanıtladı. Marka, yaratıcı iletişim dünyasında 8 ödül kazanarak sektördeki güçlü konumunu pekiştirdi. Her biri farklı mecra ve fikirlerden doğan bu başarılar, Karaca’nın hikâye anlatmadaki üstün yeteneğini ve yaratıcı vizyonunu ortaya koydu.

Karaca’nın Yaratıcılığı Kristal Elma’da Parladı

Karaca, hayata geçirdiği projelerle jüriyi etkilemeyi başardı. Marka; dijitalden geleneksele, sosyal medyadan açık hava reklamcılığına kadar pek çok alanda ödüle layık görüldü. Kazanılan 8 ödül, markanın farklı disiplinlerde yarattığı güçlü etkiyi kanıtladı.

Hikâye Anlatımında Güçlü Vizyon

Karaca, iletişimde sınır tanımayan yaklaşımıyla dikkat çekti. Her projesinde farklı bir hikâye anlatmayı başaran marka, bu sayede sektörde örnek gösterilen işlere imza attı. 37. Kristal Elma’da elde edilen bu büyük başarı, markanın yaratıcı vizyonunu bir kez daha tescilledi.