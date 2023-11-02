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3 Kasım Cuma yarın Mersin'de okullar tatil mi edildi? Mersin Valiliği

Mersin ve çevre illerde etkili olacak şiddetli yağışların eğitim hayatına etkisi ne olacak? 3 Kasım Cuma günü okulların tatil olup olmayacağına dair en güncel bilgiler, Mersin Valiliği'nden beklenen açıklamayla netleşecek.

3 Kasım Cuma yarın Mersin'de okullar tatil mi edildi? Mersin Valiliği
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-11-2023 22:50

Mersin ve çevre illerde gözler, meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından eğitim öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği konusunda yetkililere çevrilmiş durumda. Kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuz koşullar, Mersin Valiliği'nin alacağı kararları gündeme taşıdı.

Şiddetli Yağış Uyarıları ve Eğitim Üzerine Etkileri

Doğu Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde beklenen gök gürültülü sağanakların, Mersin başta olmak üzere Adana, Hatay ve Osmaniye illerini etkisi altına alması tahmin ediliyor. Beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar, öğrenci ve velilerin “3 Kasım Cuma günü okullar tatil” olacak mı sorusuna yanıt aramasına neden oldu.

Mersin'de Okulların Tatil Olup Olmadığı Merak Konusu

Mersin Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı uyarılar, olası doğal afetlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, eğitim kurumlarının durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. Veliler ve öğrenciler, valiliğin resmi açıklamalarını bekliyor.

Mersin Hava Durumu Raporu

  • 03 Kasım Cuma: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | En Düşük Sıcaklık 18 - En Yüksek Sıcaklık 25
  • 04 Kasım Cumartesi: Az Bulutlu | En Düşük Sıcaklık 20 - En Yüksek Sıcaklık 26
  • 05 Kasım Pazar: Parçalı Bulutlu | En Düşük Sıcaklık 18 - En Yüksek Sıcaklık 26
  • 06 Kasım Pazartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı | En Düşük Sıcaklık 20 - En Yüksek Sıcaklık 26
  • 07 Kasım Salı: Az Bulutlu | En Düşük Sıcaklık 20 - En Yüksek Sıcaklık 27

Mersin halkının ve öğrencilerin merakla beklediği tatil haberleri ve olası eğitim aksamalarına ilişkin güncellemeler, Mersin Valiliği'nin yapacağı açıklamalarla birlikte haberimizde yer alacaktır.

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