27 Mart: Dünya Tiyatro Günü'nde Tiyatroseverleri Bekleyen Etkinlikler

Her yıl 27 Mart, Dünya Tiyatro Günü olarak kutlanıyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) tarafından başlatılan bu özel gün, sahne sanatlarının küresel anlamda kutlanmasını sağlıyor. 1961 yılından bu yana her yıl düzenlenen bu gün, tiyatronun kültürel ve manevi zenginlikleri gelecek nesillere aktarma amacını taşıyor. Dünya Tiyatro Günü’nde farklı ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenlenerek, tiyatro dünyası daha fazla insanla buluşturuluyor.

Tiyatronun Sahne Sanatlarıyla İnsanları Bir Araya Getirme Gücü

Dünya Tiyatro Günü'nde tiyatroseverler, özel programlar ve etkinliklerle tiyatro dünyasıyla buluşuyor. Etkinliklerin ana amacı, tiyatro ile seyirci arasındaki bağı kuvvetlendirmek ve iz bırakmış oyunları izleyicilerle tekrar buluşturmaktır. Bu özel gün, aynı zamanda sahne sanatlarının insanları bir araya getirme gücünü kutlamak ve barışı teşvik etmek için bir fırsat sunuyor.

Uluslararası Bildiri ve Tiyatro Dünya Çapında Kutlama

Her yıl, dünya çapında ünlü bir tiyatro oyuncusu, yönetmen ya da yazar tarafından yazılan Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildirgesi yayımlanır. Bu bildiri, 20'den fazla dile çevrilir ve birçok gazetede yayımlanarak, dünya çapındaki tiyatro gruplarının oyunlarında okunur. 1962 yılında Jean Cocteau tarafından yazılan ilk bildiriden sonra, bu yıl Theodoros Terzopoulos'un imzasıyla yayımlandı.

Tiyatro Etkinlikleri

Bu özel günde, devlet tiyatrolarının yanı sıra birçok özel tiyatro da etkinlikler düzenliyor. İstanbul'da İstanbul Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ücretsiz etkinlikler sunacak. Meddah ve Cellat, Medea Material, Hamlet, ve Fosforlu Cevriye gibi oyunlar tiyatroseverlere ücretsiz olarak sunulacak.

Ayrıca ENKA Sanat, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinin belgesellerini sanatseverlerin beğenisine sunacak. Genco Erkal, Yıldız Kenter ve Işıl Kasapoğlu’nun hayatını anlatan belgeseller, ENKA Oditoryumu’nda ücretsiz gösterilecek.