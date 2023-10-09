25 Bin Liraya Lise Diploması Krizi

Son dönemlerde eğitim alanında meydana gelen gelişmeler, toplumun geniş kesimlerinde endişeye yol açıyor. 25 bin TL karşılığında diploma satın alabilme iddiaları, eğitimdeki kalite ve denetim sorununu bir kez daha gündeme getiriyor.

Kamusonhaber'in haberine göre; Açık liselere olan talebin sınırlanması sonrasında bazı özel okulların sunduğu kanuna aykırı eğitim sistemi tartışma konusu oldu. Bu okullar, öğrencilere devam zorunluluğu olmadan ve sınavlarına dahi girmeden diploma alma fırsatı sunuyor. Böylece, 25 bin lira karşılığında hiçbir eğitim almadan diploma almak mümkün hale geliyor.

Açık Lise Sınırlamasıyla Türeyen Okullar

Açık liselerin sınırlanması sonrasında, birçok öğrenci bu yeni "kolay diploma" sistemiyle tanıştı. Eğitimde kalitenin düşmesi ve resmi olmayan bu yollardan diploma alınmasının yaratacağı sorunlar, uzmanların dikkatini çekiyor.

Eğitim Uzmanlarından Uyarılar

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, NTV'ye verdiği demeçte bu tür okulların sadece kağıt üzerinde öğrenci kaydettiklerini ve hiçbir maliyetlerinin olmadığını belirtti. Öğrencilerin bu okullardan diploma aldıklarını fark eden Soğuk, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bu okullarla ilgili şikayette bulunma mekanizması oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Bir diğer Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, lise kademesindeki öğrencilerin yüzde 30'unun açık lisede olduğunu ve bu oranın sınırlamalarla azalmasının, öğrencilerin alternatif yollar arayışına ittiğini dile getirdi. Öğrencinin kaliteli bir eğitim almadan başarılı olmasının zor olduğuna vurgu yapan Yılmaz, sınavların artık ezber üzerine değil, yorum yeteneği üzerine kurulu olduğuna dikkat çekti.