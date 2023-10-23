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2. Torba Yasa Detayları: Emeklilik, Taşerona Kadro ve Daha Fazlası

2. Torba yasa teklifi, emekli maaşları, ev kadınlarına aylik, taşerona kadro, memurlara ek gösterge gibi konuları kapsıyor. Yasa hakkındaki tüm detaylar, maddeler ve ne zaman Meclis'e geleceği bilgileri bu içerikte bulabilirsiniz.

2. Torba Yasa Detayları: Emeklilik, Taşerona Kadro ve Daha Fazlası
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-10-2023 22:48

Yeni sunulan torba yasa teklifi, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm getirecek bir dizi önemli düzenlemeyi gündeme getiriyor. Meclis'te değerlendirilmeye başlanan bu yasa teklifi, milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek. İşte bu kapsamlı torba yasa teklifinin içerdiği başlıca konular:

1. Emekli Maaşları ve İkramiyeler

Yeni torba yasa teklifi, emekli vatandaşlarımıza yönelik bir dizi olumlu düzenlemeyi içermektedir. Özellikle emeklilik ikramiyesi konusunda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun kabul ettiği 5 bin lira ödeme, emeklilere ek bir maddi destek sunulmasına olanak sağlayacak.

2. Taşerona Kadro Düzenlemesi

Taşeron işçilere yönelik yasa teklifinde, 100 bin taşeron işçiye kadro verilmesi öngörülmektedir. Bu düzenleme, taşeron işçilerin uzun süredir beklediği bir hak kazanımını beraberinde getirecek.

3. Esnafa Erken Emeklilik Fırsatı

Esnafın emeklilikle ilgili prim gün şartının 9000'den 7200'e düşürülmesi, özellikle küçük esnafa büyük bir kolaylık sağlayacak. Bu sayede birçok esnaf, daha erken emekli olmanın ayrıcalığını yaşayabilecek.

4. Ev Kadınlarına Sosyal Güvence

Yeni torba yasa teklifiyle, ev kadınlarına emeklilik hakkı ve sosyal güvence sunulması planlanmaktadır. Devlet, isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini karşılayacak. Bu, ev kadınlarını ekonomik olarak daha da güçlendirecek bir adım olacak.

5. Memurlara Ek Gösterge

Memurlar için ek gösterge düzenlemesi getirilecek. Bu, memurların emekli maaşlarına ve ikramiyelerine olumlu yansıyacak bir düzenleme olarak karşımıza çıkıyor.

6. Anneler İçin Yıpranma Payı

Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesine yönelik düzenlemeler de torba yasa kapsamında ele alınıyor. Bu, annelere emeklilikte büyük bir avantaj sağlayacak.

Sonuç olarak, yeni torba yasa teklifi, birçok vatandaşımızın hayatını olumlu yönde etkileyen düzenlemeleri içermektedir. Emekli maaşları, taşeron işçi kadroları, esnafın emeklilik hakları ve ev kadınlarının sosyal güvencesi gibi konular, bu yasa teklifiyle yeni bir boyut kazanıyor. Vatandaşlarımızın refahını artırmayı hedefleyen bu düzenlemeler, ülkemizin sosyal ve ekonomik anlamda daha ileriye gitmesine katkıda bulunacak.

Meclis'te değerlendirilmeye devam eden torba yasa teklifinin, en kısa sürede hayata geçirilmesi ve vatandaşlarımıza sunulması bekleniyor. Bu teklif, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir adım olarak tarihe geçecek.

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