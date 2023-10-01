1861-1865 Amerikan İç Savaşı: Kölelik Karşıtı Kuzey'i Destekleyen Güney'e Ambargo Uygulan Ülke Hangisi

ATV'nin sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?", 1 Ekim Pazar günü taptaze bir bölümle seyirci karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun karizmatik sunumuyla ilerleyen programda, izleyicilerin ve yarışmacının en çok merak ettiği sorulardan biri Amerikan İç Savaşı hakkındaydı. 1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır? sorusunun cevabı nedir?

Tarihe Işık Tutan Soru:

Yarışmada ortaya atılan soru şöyleydi: "1861-1865 yılları arasında meydana gelen Amerikan İç Savaşı'nda, hangi ülke kölelik karşıtı Kuzey'i açıkça destekleyip, köleliği savunan Güney konfederasyonuna ambargo koymuştur?"

Sunulan Seçenekler:

A- Fransa

B- Osmanlı Devleti

C- Avusturya-Macaristan

D- Birleşik Krallık

Ve Doğru Yanıt Belli Oldu: D- Birleşik Krallık

1861-1865 yıllarında gerçekleşen Amerikan İç Savaşı esnasında, Birleşik Krallık (D seçeneği) Kuzey'in kölelik karşıtı duruşunu net bir şekilde desteklemiş, Güney konfederasyonuna ambargo uygulayarak savaşın seyrini etkilemiştir. Birleşik Krallık, köleliğin ortadan kaldırılmasını savunmuş, Güney'den yapılan pamuk ithalatını kesintiye uğratarak bu bölgeyi ekonomik anlamda zor durumda bırakmıştır.