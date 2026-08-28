14 Eylül'de Seyirciyle Buluşacak Olan Uzak Şehir'in 3. Sezon Afişi Yayımlandı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in 3. sezon afişi yayınlandı. Dizi 14 Eylül akşamı seyirciyle buluşacak.

14 Eylül'de Seyirciyle Buluşacak Olan Uzak Şehir'in 3. Sezon Afişi Yayımlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2026 18:11

Kanal D ekranlarında iki sezondur zirvedeki yerini koruyan AyNA Yapım imzalı "Uzak Şehir" üçüncü yayın dönemi öncesinde tanıtım çalışmalarına hız verdi. Büyük kayıpların ve beklenmedik vedaların damga vurduğu sezon finalinin ardından izleyicilerin heyecanla beklediği yapım yeni sezon afişini görücüye çıkardı. Yayınlanan görsel dizinin dramatik yapısındaki sert kırılmaları ve hikayenin ana omurgasında yaşanacak köklü dönüşümleri doğrudan gözler önüne seriyor.

Cihan ve Alya Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

Afişte öne çıkan çarpıcı kompozisyon hikayenin merkezinde yer alan Cihan ve Alya karakterlerinin geleceğine dair kritik ipuçları barındırıyor. Geçtiğimiz sezon boyunca izleyicileri ekrana bağlayan büyük yüzleşmelerin ardından ikilinin sürüklendiği yol ayrımı yeni bölümlerde tansiyonun hızla tırmanacağını kanıtlıyor. Aile bağları, güç savaşları ve sarsılan dengeler ekseninde şekillenecek olan olay örgüsü karakterlerin duygusal dünyasındaki derin yaraları seyirciye aktarmayı hedefliyor.

Güçlü Kamera Arkası ve Senaryo Ekibi

İki sezondur geniş bir kitleyi ekran başında toplayan projenin kamera arkasında güçlü bir yaratıcı kadro bulunuyor. Dizinin duygu yüklü senaryosunu başarılı yazar Gülizar Irmak kaleme alırken reji koltuğunda sinematografik anlatımıyla fark yaratan yönetmen Ahmet Katıksız oturuyor. Görsel dili ve tempolu kurgusuyla televizyon ekranlarında standartları yükselten teknik ekip üçüncü sezonda da dramatik derinliği korumayı amaçlıyor.

14 Eylül Akşamı Ekranlara Dönüyor

Sonbahar ekranının merakla beklenen projeleri arasında ilk sıralarda gösterilen "Uzak Şehir" verdiği sezon arasını tamamlamak için geri sayıma geçti. Yapım ekibinin titizlikle sürdürdüğü set çalışmaları tüm hızıyla devam ederken yeni bölümlerin yayın takvimi de kesinleşti. Geniş hayran kitlesine sahip olan dizi fırtınalı yeni hikayesi ve sürpriz gelişmeleriyle 14 Eylül akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

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