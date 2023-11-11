12.2 Milyon Emekliye Ödeme Duyurusu! Hesabınıza Kontrol Etmeyi Unutmayın

Türkiye'nin dört bir yanında emeklilik hayatını sürdüren milyonlarca vatandaş için sevinçli bir haber geldi. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü şerefine, emeklilere özel olarak sunulan 5000 TL'lik ikramiye ödemesi bugün itibarıyla başladı. Bu özel ödeme, 12.2 milyon emekliyi kapsıyor ve ödeme takvimi, emeklilerin aylık alma günlerine göre değişiklik gösteriyor.

Ödeme Planı Nasıl İşleyecek?

Bu tarihi karar, emeklilere ekonomik bir rahatlama sağlayacak ve yaşam kalitelerini artıracak bir adım olarak görülüyor. Ödeme planına göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekliler, belirlenen tarihlerde ikramiyelerini alacaklar. Bu tarihler şöyle sıralanıyor:

SSK kapsamında aylık alanlardan, aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlar için 11 Kasım

20, 21, 22 olanlar için 12 Kasım

23, 24, 25, 26 olanlar için 13 Kasım

Ayrıca, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü olarak 14 Kasım belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklaması

Bu önemli gelişme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk kez duyuruldu. Erdoğan, emeklilere yönelik bu jestin bütçeye maliyetinin 61 milyar lirayı aştığını ve kasım ayının ilk yarısında emeklilerin hesaplarına yatırılacağını ifade etti.

Kimler Yararlanamayacak?

Bununla birlikte, her emekli bu ikramiyeden yararlanamayacak. 1-31 Ekim 2023 arasında herhangi bir tarihte çalışmış veya sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar, bu ödemeden mahrum kalacaklar. Ayrıca, birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlar için, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Geri Ödeme Durumları

Yersiz yapılan ödemelerin tespiti durumunda, ilgili kişilerin almakta olduğu gelir veya aylıklardan yüzde 25 oranında kesinti yapılarak geri alınacak. Bu durum, ödemelerin doğru kişilere ulaşması ve adaletli bir dağılımın sağlanması için önem taşıyor.

Bu özel ikramiye, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltme ve onlara ekonomik destek sağlama amacı taşıyor. Emekliler için yeni bir dönemin başlangıcı olan bu uygulama, Cumhuriyetin 100. yılında anlamlı bir hediye olarak kabul ediliyor.