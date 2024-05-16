11 kilo veren Demet Akalın göbeği açık poz verdi!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, son dönemde verdiği kilolar ile magazin gündemine damga vuruyor. Uzun süredir fazla kilolarından şikayetçi olan Akalın, sağlıklı bir şekilde kilo vermeye başladı ve tamı tamına 11 kilo verdi. Fit görünümüyle dikkat çeken şarkıcı, son olarak göbeğini açarak verdiği kiloları sergilediği bir ayna pozuyla hayranlarını şaşırttı.

Bayram tatilinde kilo verme sürecinde çalışmadığını itiraf eden Demet Akalın, fazla kilolarından kurtulmak için liposuction yöntemini tercih ettiğini açıkladı. Mide ameliyatı olmadığını belirten ünlü şarkıcı, doktorunun kendisine 6 kilo yağ aldığını söyledi. Şimdiye dek 11 kilo verdiğini ve daha da kilo vermeyi hedeflediğini dile getiren Akalın, bunun için diyet yapmaya devam ettiğini ve 10 sene önceki kıyafetlerine girebilmeyi amaçladığını söyledi.

Demet Akalın'ın fit görünümünü gösteren ve göbeğini açarak poz verdiği son fotoğrafı, hayranlarını ve takipçilerini şaşırttı. Ünlü şarkıcının verdiği kilolarla kazandığı sağlıklı ve fit görünüm, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve hayranları tarafından büyük ilgi gördü.