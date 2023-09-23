10 Yıl Çalışana Emekli Olmak için Son Şans! 2002 Sonrası Girişliler Hemen Bu Başvuruyu Yapın

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emeklilik başvurusu ile alakalı son dakika açıklama yapıldı. 10 yıl çalışıp emekli olma hakkı kazanmanız için yapmanız gereken tek şart var... Başvurmak... Emekli olmak senelerce çalışan vatandaşın hayalidir. Yaşam koşulları karşısında emekli maaşı ezilse de vatandaş, devlet tarafından kendisine sağlanan bu imkandan faydalanmak için tüm koşulları araştırıyor. SGK tarafından son dakika açıklanan bilgilere göre 10 yıl çalışan vatandaşlara da emeklilik hakkı verilecek. Işte bazı şartların taşınması durumunda emekli adaylarına verilecek olan emeklilik fırsatı ve detayları sizlerle...

2024 senesinde yapılacak olan seçimler öncesinde SGK'dan emekli olmak için araştırma yapan vatandaşa yeni kolaylaştırıcı kanunlar çıkartılmaya devam ediyor. 10 yıl çalışma şartına emeklilik kapısı aralanması için yeni torba yasa ile alakalı detaylar yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. 1 Ekimde Meclisin açılması ile birlikte yeni torba yasa düzenlemesi devreye girecek. Bağ- kur'lulara yönelik ve ev hanımları ile alakalı prim süresinin düşürülme düzenlemeleri görüşülmeye başlayacak. Yaş şartını sağlayan bireylere yaştan emeklilik seçeneği sunulacak iken bu durumda prim günü yetmese dahi emekli olma hakkı tanınacak.

Öte yandan 10 yıl çalışarak da emekli olunabilecek. Yaştan emeklilik şartları prim gününü tamamlayamayan vatandaş tarafından araştırılıyor. Ilk sigorta giriş gününe göre değişkenlik gösteren şartlarda bilinen en net kanun 3600 prim gününü doldurarak emekli olunmasının mümkün olması olarak yorumlanıyor. Yaşı emeklilik yaşını geçmiş olan ve prim gün sayısı Tamamlanmamış olan bireylerin bu fırsattan faydalanabileceği öngörülürken koşulların karşılanması durumunda sadece 10 yıl boyunca sigorta primi bulunan vatandaş Yaştan emekli olacak.

Erken yaşta sigortalı olma koşulu da bu adaylar için geçerli olacak

Emekli olma yaşına gelmiş ve Prim gün sayısını tamamlayamamış milyonlarca birey bulunmakta. Bu bireylere sunulan fırsat, yaştan emeklilik yasa tasarısı ile birlikte görüşülmeye başlanacak. Öte yandan prim gün sayısı tamamlanması az kalan birey emeklilik yaşını geçmiş olsa bile birim gün sayısını tamamlanmayacak şekilde de yaştan emeklilik tasarısından faydalanabilecek.

23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalı bulunan kadınlar, 50 yaşından sonra 3.600 prim gününü tamamlamaları kapsamında yaştan emeklilik Kanunu'ndan faydalanabilecekler. Bu tasarımdan faydalanabilecek diğer bir yaş grubu olan kadınlarda 9 Eylül 1981 tarihinden önce ilk kez sigortalı olan bireyler olarak bilinmektedir. Erkekler de ise 23 Mayıs 2002 itibarıyla sigorta girişi olan ve 15 yıl boyunca primleri ödenen birey 55 yaşını doldurdukları anda 10 yıl prim ödemeleri karşılığında emekli olabilecek. 9 Eylül 1976 tarihinden önce sigorta girişi olan erkeklerde bu yaştan emeklilik tasarısına dahil olabilecek