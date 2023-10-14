1 Ocak 2024'ten sonra emekli olmak isteyenlere kötü haber!

EYT'lilere Emeklilik İçin Önemli Uyarı: 1 Ocak 2024 Tehlike Sinyalleri Veriyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı olan Özgür Erdursun, emekli olmayı planlayan EYT'lilere önemli bir uyarıda bulundu. Emeklilik için yasa değişikliğini bekleyenlerin umutlarına karşılık alacakları maaşın düşeceği ve bu nedenle mali bir zarara uğrayabilecekleri belirtildi.

Daha Fazla Maaş Alacağım Derken Zarara Girebilirsiniz

Özgür Erdursun, emekli olmayı planlayanların 1 Ocak 2024 tarihine kadar beklemeleri halinde daha az maaş alabilecekleri konusunda uyardı. Yasal düzenlemelerde olası değişikliklerin emekli adaylarına fayda sağlamayacağını ve maliyetlerinin artabileceğini vurguladı.

2024 yılında asgari ücretin artmasıyla eksik prim miktarlarının da yükseleceğini belirten Erdursun, bu durumun emekli olacakların maliyetini artırabileceğini ifade etti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik için şartları tamamlayan EYT'lilere dilekçelerini bir an önce vermeleri konusunda tavsiyede bulundu. Aksi takdirde 2024 yılında müracaat edenlerin maliyetlerinin en az %50 oranında artabileceğini belirtti.

Erdursun'a göre, 2024 ve 2025 yılları ekonomik açıdan zorlayıcı olabilir. Bu nedenle emeklilik meselesi bu dönemde daha kritik bir hal alabilir.

Emekli olmayı planlayan EYT'lilere, yasa değişikliklerini beklemeden mevcut şartları yerine getirerek emeklilik için başvuruda bulunmaları önerildi. Borçlanma hakları olanların, 31 Aralık 2023 tarihine kadar SGK'ya başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi.