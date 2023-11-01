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1 Kasım THY Uçuşlar iptal mi, neden? Açıklama geldi

1 Kasım Çarşamba günü Türk Hava Yolları uçuşlarıyla ilgili son dakika haberlerine dair resmi açıklama yapıldı. Seyahat planları yapan vatandaşlar, uçuşların durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uçuşlar iptal mi? 1 Kasım THY uçak seferleri iptal mi oldu? Açıklama geldi

1 Kasım THY Uçuşlar iptal mi, neden? Açıklama geldi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-11-2023 19:02

Birçok kişi, 1 Kasım tarihinde gerçekleşecek Türk Hava Yolları uçuşlarıyla ilgili bilgi almak için son dakika haberlerini araştırıyor. Bu konuda merak edilen soruların başında "Uçuşlar iptal mi?" geliyor. Uçuşlar iptal mi? 1 Kasım THY uçak seferleri iptal mi oldu? Açıklama geldi

1 Kasım THY Uçuş Durumu Nedir?

Seyahat planları yapan ve uçak bileti satın alan yolcuların gündeminde olan iptal edilen uçuşlarla ilgili bilgi arayışı devam ederken, Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya dair bir açıklama yaptı. Açıklamada belirtilen detaylara göre;...

İstanbul Çıkışlı Uçuşlarda İptal Kararı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün ifadelerine göre; "İstanbul'dan yapılacak 19.00 - 22.00 saatleri arasındaki Türk Hava Yolları seferleri iptal edilmiştir."

İptal Sebebi Ne?

İptal edilen uçuşlarla ilgili olarak belirtilen neden; "Network altyapısında meydana gelen aksaklıklar nedeniyle biletleme ve rezervasyon süreçlerinde problemler yaşandı. Bu problemin çözülmesi için gerekli adımlar atılmaktadır. Yaşanan bu durum için özür diliyoruz. 30 dakika içerisinde yolcularımıza detaylı bilgi aktarılacaktır." şeklinde açıklandı.

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