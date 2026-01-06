Zürih’te Aşk Başkadır! Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız’dan Romantik Tatil

Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız Zürih tatilinde! İtalya'da evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu'nun İsviçre paylaşımları olay oldu. İşte ünlü çiftin romantik tatilinden ilk kareler...

Zürih'te Aşk Başkadır! Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'dan Romantik Tatil
Yayın Tarihi : 06-01-2026 13:00

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle devleşen ve geçtiğimiz aylarda diziye veda eden Sıla Türkoğlu, müstakbel eşi Ata Ayyıldız ile Avrupa turuna devam ediyor. İtalya, Fransa ve Avusturya rotalarının ardından çiftin son durağı İsviçre’nin büyüleyici şehri Zürih oldu.

İtalya’daki Romantik Teklifin Ardından İlk Durak

Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz yaz aylarında İtalya'nın dünyaca ünlü Como Gölü’nde, sevgilisi Ata Ayyıldız’dan teknede rüya gibi bir evlilik teklifi almıştı. Bu sürpriz teklife "Evet" diyen ve parmağındaki yüzükle mutluluğunu paylaşan Türkoğlu, şimdilerde evlilik öncesi stresini seyahat ederek atıyor.

Zürih Sokaklarında Beğeni Yağmuru

Zürih tatilinden peş peşe kareler paylaşan güzel oyuncu, hem tarzı hem de mutluluğuyla takipçilerinden tam not aldı. İsviçre’nin kış atmosferinde çekilen fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları "En güzel gelin adayı" yorumlarında birleşti.

  • "Hayat Bizi Buraya Getirdi": Düğün tarihiyle ilgili sorulara her zaman temkinli yaklaşan Türkoğlu, "Hiçbir şey planlamıyoruz, her şeyin hayırlısı" diyerek anın tadını çıkardıklarını belirtmişti.

  • Diziye Veda Etmişti: Sıla Türkoğlu, 2025'in son aylarında (113. bölümde) fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne veda ederek kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı.

Evlilik İçin Gün Sayıyorlar

İş insanı Ata Ayyıldız ile uyumuyla dikkat çeken 26 yaşındaki oyuncu, Zürih tatili sonrası İstanbul'a dönerek yeni projeleri ve düğün hazırlıkları için kolları sıvayacak. Çiftin yakın çevresi, sade ama şık bir düğün töreni için hazırlıkların sürdüğünü fısıldıyor.

