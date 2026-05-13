Defne Samyeli Sahne Kostümüyle Gündemi Salladı

Defne Samyeli, sahne performanslarında tercih ettiği iddialı tarzıyla bir kez daha magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Son konserinde giydiği siyah dantelli ve cesur detaylara sahip kostüm hayranlarını heyecanlandırdı.

Sahneye Damga Vuran Kostüm

Defne Samyeli her sahne çıkışında farklı tarz denemeleriyle dikkat çekiyor. Son performansında tercih ettiği siyah dantel detaylı elbise vücut hatlarını gözler önüne seren kesimiyle gecenin en çok konuşulan parçası oldu.

Sahne ışıklarıyla birleşen kostüm izleyicilerin “idareli cesaretin ötesinde” ve “sahne enerjisini yükselten bir tercih” yorumlarına sebep oldu.

Sosyal Medyada Büyük Yankı

Konserin bitiminde sahnede çekilen fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı ve çeşitli yorumlar yapıldı.

Beğenenler “özgüvenli ve modern” olarak değerlendirse de bazı kullanıcılar kostümün fazla iddialı olduğunu savundu. Tartışmalar kısa sürede trend başlıklar arasına girdi.

“Yaşasın Müzik” Notu Dikkat Çekti

Samyeli geceye ait karelerini paylaşırken yaptığı açıklamada sahne ekibine ve dinleyicilere teşekkür etti. Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Şahane gecemizden kareler… Enerjimizi paylaşan tüm dinleyicilerimize ve ekibimize teşekkürler. Yaşasın müzik!”

Sahne Performansıyla da Beğeni Topladı

Gecede kostümü kadar sahne performansı da büyük ilgi gördü. Repertuvarındaki şarkıları güçlü yorumuyla seslendirerek izleyicilerden tam not aldı.

Konser boyunca seyircilerle kurduğu etkileşim ve enerjik sahne duruşu geceye katılanların hafızasında yer etti.

Moda ve Müzik Çizgisini Birleştiriyor

Son dönemde hem sahne tarzı hem müzik projeleriyle adından sıkça söz ettiren Samyeli moda ve müziği bir araya getiren duruşuyla dikkat çekiyor. Her performansında farklı bir stil deneyen sanatçı bu yönüyle “sahne modasının konuşulan ismi” haline gelmiş durumda.

Tartışmaların Odağında Ama İlgi Zirvede

Tüm eleştirilere rağmen Defne Samyeli’nin sahne tarzı ve performansları büyük ilgi görmeye devam ediyor. Her yeni konseriyle gündem olan sanatçı bu kez de cesur kostümüyle magazin dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.