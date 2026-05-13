Altın Protez Bacakların Ardındaki Acı Gerçek Ortaya Çıktı

Lauren Wasser 2026 Met Gala’da altın protez bacaklarıyla boy gösterdi. “Altın Bacaklı Kız” olarak anılan ünlü model yıllardır konuşulan lakabının ardındaki trajik sağlık sürecini ilk kez tüm detaylarıyla anlattı.

Met Gala Görünümü Sosyal Medyayı Salladı

Moda dünyasının en prestijli gecelerinden biri olan Met Gala’da sahneye çıkan Wasser altın renkli protez bacaklarıyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Cesur tarzı ve güçlü duruşuyla dikkat çeken model sosyal medyada binlerce paylaşım aldı.

Birçok kullanıcı onun görünümünü “güç, dayanıklılık ve ilhamın sembolü” olarak yorumladı.

Kariyerinin Zirvesinden Trajik Bir Döneme

Wasser aslında küçük yaşlardan itibaren moda dünyasında yer alan başarılı bir modeldi. Vogue, Harper’s Bazaar ve Glamour gibi dünyaca ünlü dergilerin aranan ismi olan model büyük markalarla yaptığı çalışmalarla kariyerini hızla yükseltmişti.

Ancak onu dünya çapında bir figüre dönüştüren şey yalnızca modellik kariyeri olmadı. Yaşadığı dramatik sağlık süreci tüm hayatını değiştirdi.

Tampon Kullanımı Sonrası Hayatını Değiştiren Hastalık

2012 yılında henüz 24 yaşındayken yaşadığı olay Wasser’ın hayatını bir anda altüst etti. Regl döneminde tampon kullandığı sırada nadir görülen ancak ölümcül sonuçlar doğurabilen Toksik Şok Sendromuna yakalandı.

İlk başta grip zannettiği belirtiler kısa sürede ağırlaştı. Yüksek ateş, halsizlik ve organ yetmezliği yaşayan model hastaneye kaldırıldığında durumunun kritik olduğu ortaya çıktı.

Hayat Mücadelesi ve Amputasyon Süreci

Sepsis ve kangren nedeniyle yaşamı tehlikeye giren Wasser’ın sağ bacağı diz altından ampute edildi. Uzun süren tedavi sürecinde yaşadığı komplikasyonlar ise bununla sınırlı kalmadı.

Yıllar içinde sol bacağını da kaybeden model büyük bir fiziksel ve psikolojik mücadele verdi.

Pes Etmeyen Bir Hayat Hikayesi

Tüm yaşadıklarına rağmen hayata küsmeyen Lauren Wasser protez bacaklarıyla yeniden podyumlara döndü. Kısa sürede moda dünyasında “Altın Bacaklı Kız” olarak anılmaya başladı ve ilham veren bir figüre dönüştü.

Bugün ise yaşadığı süreci bir farkındalık kampanyasına çevirerek özellikle kadın sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor.

“Sessiz Tehlike” Uyarısı

Uzmanlar tarafından nadir ama ciddi bir durum olarak tanımlanan Toksik Şok Sendromu genellikle tamponların uzun süre değiştirilmemesiyle ortaya çıkan bakteriyel bir enfeksiyon olarak biliniyor.

Wasser’ın hikayesi ise bu riskin ne kadar hayati sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.