Zor günler geride kaldı! Özgü Namal hakkında yeni aşk iddiası

Eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, uzun süredir ekranlardan ve gözlerden uzaktı. Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Özgü Namal eşinin ani ölümüyle yıkılmış ve sözleriyle tüyleri diken diken etmişti.

"Biliyor musunuz hayat 5 dakika... 5 dakika sonra hayatınızı, sevdiğinizi herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım 5 dakika içinde her şeyi kaybettim. Hayatım sonsuza kadar değişti... Sevdiklerinizin kıymetini bilin" diyen Özgü Namal'ın yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi.

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun iddiasına göre; güzel oyuncu yaz aylarında Bodrum'da tanıştığı turizmci Ferman Bey ile yeni bir ilişkiye başladı. Çift, önceki gün İstanbul'da bir AVM çıkışı görüntülendi.