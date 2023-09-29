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Zor günler geride kaldı! Özgü Namal hakkında yeni aşk iddiası

Özgü Namal, eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümünün ardından uzun bir süre boyunca kameralardan ve medyadan uzak kalmıştı. Ancak şimdi ekranlara geri dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu hakkında aşk iddiaları ortaya atıldı. Namal'ın, eşi Serdar Oral'ın vefatının ardından ilk defa yeni bir ilişkiye adım attığı iddia ediliyor.

Zor günler geride kaldı! Özgü Namal hakkında yeni aşk iddiası
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-09-2023 10:42

Eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, uzun süredir ekranlardan ve gözlerden uzaktı. Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Özgü Namal eşinin ani ölümüyle yıkılmış ve sözleriyle tüyleri diken diken etmişti.

"Biliyor musunuz hayat 5 dakika... 5 dakika sonra hayatınızı, sevdiğinizi herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım 5 dakika içinde her şeyi kaybettim. Hayatım sonsuza kadar değişti... Sevdiklerinizin kıymetini bilin" diyen Özgü Namal'ın yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi.

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun iddiasına göre; güzel oyuncu yaz aylarında Bodrum'da tanıştığı turizmci Ferman Bey ile yeni bir ilişkiye başladı. Çift, önceki gün İstanbul'da bir AVM çıkışı görüntülendi.

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