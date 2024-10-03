Zirvedeki rapçilerden yeni fırtına geliyor

“Konum Belli” Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 4 Ekim’de tüm dijital platformlar ve Poll Production Youtube kanalında yayında!

Zirvedeki rapçilerden yeni fırtına geliyor
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 03-10-2024 15:59

Hip hop müziğin yeni nesil rekortmenleri Tefo & Seko listelere yeni bombasını bırakmaya geliyor. Müzik dünyasına atıldıkları ilk andan itibaren yaptıkları çıkışlarla sosyal medya platformlarında etkileşim rekorları kıran ve şarkıları her an her yerde kulaklarımıza misafir olan ikili bu kez “Konum Belli” ile tüm listeleri yıkıp geçecek.

SERDAR’IN “MİKROP”UNU BAŞTAN YARATTILAR!

Kara Üzüm Habbesi, Pışşt Baksana, Kimler Gelmiş, Tabi Tabi, Gidemem gibi şarkılarıyla rap müzik listelerinin yıldızı olan Tefo & Seko bu kez yeni teklileri “Konum Belli” ile tüm platformlarda olay yaratacak! Pop ve arabesk şarkıların altyapılarına ilave rap sözler yazarak yepyeni eserler ortaya çıkaran rap müziğin fenomen ikilisi bu kez Serdar Ortaç’ın 2010 yılında yayınlanan ve dinlenme rekorları kıran “Mikrop” şarkısını baştan yarattı. 

Müziği Serdar Ortaç’a ait olan şarkının yeni sözlerini Tefo yazarken, düzenlemesini Muhammed Şükrü Aydın yaptı. “Konum Belli”nin enerjik ve renkli klibinin yönetmenliğini ise Amiral üstlendi. “Konum Belli” 4 Ekim Cuma tüm dijital platformlarda yayında!

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