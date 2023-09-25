Ziraat Bankası Hesabı Açan Ebeveyne 2.421 TL ile 4.358 TL Destek Ödemesi Can Simidi Olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hız kesmeden dar gelirli hanelere desteklerini sürdürmektedir. Devlet evde en az 1 çocuğu bulunan hanelere türlü türlü destek ödemesi sunmaktadır. Bu ödemeler özellikle de dar gelirlinin, yaşam koşullarını kolaylaştırırken, çocukların gider masraflarını karşılamayı hedeflemektedir. SED ödemeleri kapsamında sunulan destek, hanedeki çocuk sayısına göre değişkenlik göstermektedir.

Sosyal ve ekonomik destek adı altında başlatılan program Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü bir sosyal hizmet modeli olarak bilinmektedir. Ülkemizde çok fazla sayıda birey Bu program sayesinde hayatlarını daha rahat geçindirmektedir. Özellikle de temel ihtiyaçlarını karşılayamayan hanelere çocukların aile ortamında yer alarak sağlıklı bir şekilde büyümesi için Nakdi ve Psikolojik destek sağlanmaktadır. Sosyal ve ekonomik destek programı diğer bir adıyla SED desteği çocukların maddi durum yetersizliği sebebiyle hanelerinde daha rahat büyümelerini sağlamakta iken sadece aile odaklı bir uygulama olarak bilinmektedir.

SED DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Bu kapsamda düzenli olarak 2.421 TL ile 4.358 TL ödeme yapılabilmektedir. SED desteğinden faydalanabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Ailedeki ebeveyn çalışıyor olsa bile temel ihtiyaçların karşılanması konusunda zorluk yaşaması yani haneye giren maaşın belli bir seviyenin altında olması gerekmektedir. Ya da ailede çalışabilecek bir bireyin olmaması durumunda SED destek ödemesi yapılabilmektedir. Öte yandan olağanüstü durumlarda da SED ödemelerİ sunulabilmektedir. Afet durumlarında, ebeveynin hastalığI, kazası, işten çıkarılması gibi durumlarda SED destek ödemeleri Hayat kurtarICI olmaktadır. Bu hizmetin çocuklara odaklı olarak ödenmesi sebebiyle hanede en az bir çocuğun bulunması gerekmektedir. Başvurmak için ise hanedeki bireylerin kimlik fotokopileri ikamet belgesi, gelir belgesi, çocukların öğrenci belgeleri gibi evraklar istenmektedir.

Öte yandan hanede engelli bir birey bulunmakta ise engelli raporu da başvuruda sunulmalıdır. SED desteği kabul edilmesi durumunda ödemeler ebeveyne ait olan Ziraat Bankası hesap cüzdanına yatırılmaktadır. Aylık düzenli olarak ödenen destekler arasında yer alan SED desteği geçici ekonomik destek olarak Tek seferlik de ödenebilmektedir. Bu miktar ve ödeme süresi haneye gelen sosyal inceleme yapan Kaymakamlık çalışanları tarafından belirlenmektedir. Bir ailede iki çocuk adına ödeme yapılabilmektedir. Ve başvurunun kabul edilmesi durumunda ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuru yapan anne ya da babanın Ziraat Bankası hesabına aktarılmaktadır. SED desteğinden faydalanan çocuklar için psiko sosyal destek de sağlanmaktadır. Bu destek ile birlikte Dar gelirli Haneler desteklenmekte olup aile bütünlüğü korunurken Diğer taraftan da çocukların sağlık ve okul giderleri de teminat altına alınmış olmaktadır. 2023 senesi Temmuz Aralık aralığında ödenecek olan destek tutarları ise şu şekildedir

Okul Öncesi Dönemde Olan Çocuk için: 2.421,5 Lira

İlköğretime (1.sınıf/8.sınıf) Giden Çocuk için: 3.632,3 Lira

Ortaöğretime (9.sınıf/12.sınıf) Giden Çocuk için: 3.874,5 Lira

Ortaöğretim Seviyesinde Olup Okula Devam Etmeyen Çocuk için: 2.421,5 Lira

Yüksek Öğretime Giden Çocuk için: 4.358,8 Lira