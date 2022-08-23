Zeynep Koçak'tan 'ihanet' göndermesi!

Oyuncu Zeynep Koçak, bir takipçisinin "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna "Google'a bak" yanıtını verdi.



Koçak'ın bu cevabı, uzun yıllar aşk yaşadığı Oğuzhan Koç'u akıllara getirdi.





Oğuzhan Koç'un, Zeynep Koçak'ı Yağmur Tanrısevsin ile aldattığı iddia edilmişti.



Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç, 2 yıl önce ayrılmıştı. Söylentilere göre; çiftin ayrılık nedeni ise Oğuzhan Koç'un evliliğe sıcak bakmamasıydı.



Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin'den ayrıldıktan sonra yine bir oyuncu olan Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başlamıştı. Haziran ayında nişanlanan çift, cuma günü evlenecek.