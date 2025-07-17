Zeynep Bastık'ın tekne tatili

Zeynep Bastık, yaz sezonunu sevgilisi Serkay Tütüncü ve yakın arkadaşlarıyla birlikte çık­tığı tekne tatili ile açtı. Deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü şarkıcı, tatil anlarını sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.

Mavi Yolculuk Başladı

Bu yaz da birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor. Tatil sezonunu açan ünlüler, soluğu Ege ve Akdeniz koylarında alıyor. Bu isimlerden biri de başarılı şarkıcı Zeynep Bastık oldu. Bastık, hem dinlenmek hem de eğlenmek için mavi yolculuğa çıktı. Ona bu tatilde sevgilisi Serkay Tütüncü ve yakın arkadaşları eşlik etti.

Güneşin ve Denizin Tadını Çıkardı

Gün boyu teknede zaman geçiren Bastık, kimi zaman güneşlenip denize girerken, kimi zaman ise sevdikleriyle eğlenceli vakit geçirdi. Tatilin keyfini doyasıya yaşayan şarkıcı, doğanın içinde olmanın huzurunu da takipçilerine yansıttı.

Sosyal Medyada Paylaşmayı İhmal Etmedi

Bastık, tatilin en güzel karelerini Instagram hesabından paylaştı. Özellikle tekne üzerindeki pozları büyük beğeni topladı. “İyi tatiller” notuyla paylaştığı gönderisi kısa sürede on binlerce beğeni aldı. Hayranları, Bastık’ın enerjisine ve tarzına bir kez daha hayran kaldı.

Aşk ve Dostluk Dolu Bir Tatil

Şarkıcı ve oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü, uyumlarıyla dikkat çekti. Tatilde birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta gösteren çift, hayranlarından tam not aldı. Bu yazın en çok konuşulan tatil çiftlerinden biri olmaya aday görünüyorlar. Aynı zamanda kalabalık arkadaş gruplarıyla geçirdikleri bu tatil, enerjileriyle öne çıktı.