Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Karaköy'de baş başa: Gazetecileri görünce şaşırdılar

Zeynep Bastık, bir süredir birlikte olduğu Serkay Tütüncü ile Karaköy’deki bir restoranda akşam yemeği yedi. Çift, mekândan çıkarken gazetecileri görünce şaşkınlık yaşadı.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Karaköy'de baş başa: Gazetecileri görünce şaşırdılar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2024 10:21

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Serkay Tütüncü ile Karaköy'de bir mekânda baş başa akşam yemeği yedi. İkili, keyifli geçen yemeğin ardından mekândan ayrılırken gazetecilerin kendilerini beklediğini fark edince kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Bastık ve Tütüncü, basın mensuplarının soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Çift, hızla otomobillerine binerek oradan uzaklaştı. Sessiz tavırları ve şaşkın halleri dikkat çeken çift, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor gibi görünüyor.

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