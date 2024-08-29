Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Karaköy'de baş başa: Gazetecileri görünce şaşırdılar

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Serkay Tütüncü ile Karaköy'de bir mekânda baş başa akşam yemeği yedi. İkili, keyifli geçen yemeğin ardından mekândan ayrılırken gazetecilerin kendilerini beklediğini fark edince kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Bastık ve Tütüncü, basın mensuplarının soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Çift, hızla otomobillerine binerek oradan uzaklaştı. Sessiz tavırları ve şaşkın halleri dikkat çeken çift, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor gibi görünüyor.