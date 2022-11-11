Zeynep Bastık genç kadını yanından kovmuş! Şoke eden anlar...

Zeynep Bastık hakkındaki bir video sosyal medyayı salladı. AVM'de karşılaştığı Zeynep Bastık'ın yanına giden genç kız ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Yaşadıklarını anlatan genç kızın videosu yaklaşık 2 milyon izlendi.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Önce şarkıcının yanına gidip gitmemekte kararsız kaldığını belirten genç kadın, daha sonra gidip konuşmaya karar verdiğini belirtti. Genç kadın yayınladığı videoda yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Gittim yanına tatlı tatlı, merhaba fotoğraf çekilebilir miyiz dedim, sonra elinde 2 parça kıyafet vardı ve dedi ki şuan müsait değilim, alışveriş yapıyorum. Sonra ben dedim ki isterseniz ben elinizdekileri tutabilirim, sonra o da gerek yok dedi, ama böyle kaba söyledi.

Sonra arkasını döndü, kıyafet almaya uzandı sanırım, sonra çekemedi ben aldım kıyafeti ve verdim kendisine, teşekkür bile etmedi, böyle bi kal geldi bana, sonra gitti bi anda."



İşte o açıklamalar: