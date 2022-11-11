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Gecce Magazin Haberleri

Zeynep Bastık genç kadını yanından kovmuş! Şoke eden anlar...

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık hakkındaki bir video sosyal medyayı salladı. Zeynep Bastık ile alışveriş yaptığı bir AVM'de karşılaşan genç kadın şarkıcının kendisini kovduğunu iddia ettiği video ile gündeme geldi. Petek Dinçöz ise paylaşımı görünce Bastık'ı korudu.

Zeynep Bastık genç kadını yanından kovmuş! Şoke eden anlar...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2022 11:09

Zeynep Bastık hakkındaki bir video sosyal medyayı salladı. AVM'de karşılaştığı Zeynep Bastık'ın yanına giden genç kız ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Yaşadıklarını anlatan genç kızın videosu yaklaşık 2 milyon izlendi.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Önce şarkıcının yanına gidip gitmemekte kararsız kaldığını belirten genç kadın, daha sonra gidip konuşmaya karar verdiğini belirtti. Genç kadın yayınladığı videoda yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Gittim yanına tatlı tatlı, merhaba fotoğraf çekilebilir miyiz dedim, sonra elinde 2 parça kıyafet vardı ve dedi ki şuan müsait değilim, alışveriş yapıyorum. Sonra ben dedim ki isterseniz ben elinizdekileri tutabilirim, sonra o da gerek yok dedi, ama böyle kaba söyledi.

Sonra arkasını döndü, kıyafet almaya uzandı sanırım, sonra çekemedi ben aldım kıyafeti ve verdim kendisine, teşekkür bile etmedi, böyle bi kal geldi bana, sonra gitti bi anda."

İşte o açıklamalar: 

 

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