Zara İmajını Yeniledi! Görenler Dönüp Bir Daha Baktı

Türk halk müziği denilince akla gelen ilk isimlerden birisi olan Zara, son dönemde geçirdiği fiziksel değişimle magazin gündemine geldi. Ünlü türkücünün son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, görenler "Photoshop mu, estetik mi?" diye sormaktan kendini alamadı. Zara'nın değişimi kısa sürede gündem oldu.

Zara bir süredir verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Yaklaşık 20 kilo zayıflayan ünlü türkücü bambaşka bir görüntüye kavuştu. Spor ve diyet yaparak kilo veren Zara, ayrıca giyim tarzında da köklü bir değişikliğe gitti.

Photoshop mu, Estetik mi?

Bu büyük değişimin ardından Zara, yeni karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran kareleri görenler "Photoshop mu, estetik mi?" yorumlarında bulundu.



Zayıflama Sırrı

Diğer yandan Zara geçtiğimiz günlerde zayıflama sırrını şu sözlerle anlatmıştı:

"Günde bir öğün yemeğe çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı besleniyorum. Mutlaka ev yemeklerini tercih ediyorum. Bize kilo aldıran aslında işten sonra yediğimiz yemekler oluyor. Sahne öncesi oramız buramız şişmesin diye yemiyoruz. Sahneden inince de yemeğe saldırıyoruz. Şimdi sahne sonrası en fazla çorba içiyorum. 20 kilo verdim. Şimdi kilomu korumaya çabalıyorum. Türkiye'nin her yerine konserler için gidiyorum. Her gittiğim yerde 'Zara senin için bu yemeği yaptık' diyen sevenlerim oluyor. Bu durumun kilo almamda çok etkisi oldu. Yaş da aldıkça metabolizma 'yorulduk, oturalım' durumuna geçti. Gençlikteki gibi olmadığını fark ettim. Eskiden 3 bin kalori yiyorsam şimdi bin 500'e düşürdüm."





