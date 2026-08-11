Aslıhan Gürbüz'den Radikal Sosyal Medya Kararı: Takipten Çıkarma Temizliği Başlattı!

Ekranların sevilen oyuncusu Aslıhan Gürbüz yıllardır aktif olarak kullandığı kişisel sosyal medya hesabında radikal bir karara imza attı. Geniş çaplı bir takipten çıkarma ve dijital temizlik sürecine başladığını duyuran ünlü oyuncu takip listesini hafifletme kararını çektiği samimi bir videoyla takipçileriyle paylaştı. İletişiminin koptuğu ya da paylaşımlarından artık keyif almadığı hesapları takipten bırakacağını belirten Gürbüz'ün bu açıklaması sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve birçok takipçisinden destek gördü.

Bu Durum İnsanı Boğmuyor Mu?

Yaklaşık 15-20 yıldır kullandığı sosyal medya hesaplarında biriken fazla yükün evdeki gereksiz eşyalara benzediğini ve insanı psikolojik olarak yorduğunu belirten başarılı oyuncu duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Herkese merhabalar. Bir şeyden bahsedeceğim; bence birçoğumuzda bu var. Yıllardır kullandığımız bu sosyal medya hesapları... Yıllar evvel birbirimizi takip etmişiz. Bazen önüme bir paylaşım düşüyor 'Bu kimdi ya, ben niye takip ediyordum?' diyorum. 15 senedir hiç görüşmemişiz, hayatımızda bir sürü şey yaşanmış ama haberimiz yok. Bayramda, seyranda konuşmamışız ya da o dönem paylaşımları hoşuma gitmiş takip etmişim ama şu an sıkılıyorum. Bu durum insanı boğmuyor mu? Evimizde çok fazla eşya olması ve çoğunu kullanmamamız gibi... Beni boğuyor. Sanırım artık keyif almadığım, bana bir fayda sağlamayan, bir şey öğrenmediğim ve uzun yıllardır görüşmediğim herkesi takipten çıkaracağım."

Kimseyi İncitmek İstemem Ama Yenilere Yer Açılması Lazım

Oyuncu #AslıhanGürbüz instagramda bazı hesapları neden takipten çıkacağını böyle açıkladı… pic.twitter.com/gs8l7hgjyx — gazetepaparazzi (@gazetepaparazzi) August 11, 2026

Açıklamasının ardından yayınladığı videonun altına özel bir not da ekleyen Aslıhan Gürbüz kimseye karşı kişisel bir tavrı olmadığını ve kimseyi kırmak istemediğini vurguladı. Dijital alanda bir ferahlama istediğini belirten ünlü isim "Kimseyi incitmek istemem ama yenilere yer açılması lazım. Sokakta görsem tanımayacaklarımı ve bir de arkadaşlarımın her iş kolu için açtığı hesapları da izninizle takipten bırakacağım" ifadeleriyle temizliğin kapsamını netleştirdi.