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Zafer Algöz 'Gibi' tepkisi hakkında konuştu

Zafer Algöz, önceki gün ailesiyle birlikte Nişantaşı'nda bir restorandan çıkarken görüntülendi.

Zafer Algöz 'Gibi' tepkisi hakkında konuştu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2022 12:34

Erşan Kuneri dizisinde rol alan Zafer Algöz, eşi Lale ve kızı Ilgın'la birlikte geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir restoran çıkışı objektiflere yansıdı. Zafer Algöz, geçtiğimiz günlerde Twitter'da 'Erşan Kuneri' dizisi ile 'Gibi'nin kıyaslanması üzerine "Bizim seviyemize gelmesi için iki fırın ekmek, dört fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" paylaşımında bulunmuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Algöz, "Ben kötü bir şey söylemedim, yani onların da yaptığı iş gayet güzel. Ben de birçok bölümünü seyrettim, beğendim. Üstelik çoğu arkadaşım ve kardeşim. Tepki göstermedim, insanlar söyleneni yanlış anladılar. Elbette piyasada bir sürü iş yapılıyor ama birbiriyle mukayese edilmesi yanlış. Elbet herkesin emeği çok kutsal, bazen sekiz ay, bir yıl sürüyor hazırlanması, bazıları da bir ayda çekiliyor." dedi. 

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