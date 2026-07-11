Yurt Dışında Yaşayan Ezhel Yunan Adasından Paylaştı: "Türkiye Bana 10 Metre"

Hakkındaki yasal davalar ve yakalama kararları sebebiyle uzun yıllardır yaşamını Almanya'da sürdüren rap sanatçısı Ezhel sosyal medya hesabı üzerinden coğrafi olarak Türkiye'ye çok yakın bir konumdan paylaşımda bulundu. Gerçek adı Sercan İpekçioğlu olan ünlü müzisyen kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı görsellerle takipçilerini şaşırttı. Ege Denizi'ndeki Yunan adalarından biri olan Symi (Sömbeki) Adası'na giden popüler sanatçı buradan Türkiye kıyılarını doğrudan gören bir fotoğraf karesi paylaştı. Muğla'nın Datça ilçesi yakınlarında yer alan Ekmek Burnu hizasından anakarayı kadrajına alan şarkıcı, gönderisinin üzerine "10 metre falan şu an Türkiye bana" notunu düşerek memleketine olan fiziksel yakınlığını esprili ve sitemkar bir dille ifade etti.

Sömbeki Adası'nda Gündem Yaratan Kareler

Sosyal ağlardaki hareketlilik sadece bu paylaşımla sınırlı kalmadı. Popüler rapçi adanın mimari dokusunu yansıtan sokaklarında bir masada otururken çekilen karesini de takipçilerinin beğenisine sundu. Elinde geleneksel Yunan içkisiyle poz veren İpekçioğlu bu fotoğrafın altına "mekan sömbeki kafa tömbeki" cümlesini ekledi. Hayran sayfaları ve magazin platformları bu dikkat çeken görüntüleri anında X (Twitter) gibi mecralara taşıdı. Kısa sürede yüksek etkileşim oranlarına ulaşan paylaşımların ardından internet kullanıcıları sanatçının Türkiye'ye yönelik özlemini ve mevcut hukuki durumunu tartışmaya başladı.

Yurt Dışındaki Yaşamı

Müzik kariyerinde "Şehrimin Tadı", "Alo" ve "Geceler" gibi hit parçalarla büyük kitleleri peşinden sürükleyen Ezhel, geçmiş dönemde şarkı sözleri ve kliplerindeki bazı ifadeler nedeniyle uyuşturucu maddeye özendirme suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Bir dönem cezaevinde de kalan ünlü isim beraat kararlarının ardından açılan yeni davalar ve adli süreçler sebebiyle Türkiye'den ayrılarak Berlin'e yerleşmişti. Kamuoyunda yaygın olarak bilinenin aksine resmi bir "ülkeye giriş yasağı" bulunmayan ancak ülkeye dönmesi halinde mevcut yargılamalar nedeniyle tutuklanma riski taşıyan müzisyen, yaşamını Avrupa'da sürdürüyor.