Mauro Icardi ve China Suarez Ayrılık İddialarına Son Noktayı Koydu!

Mauro Icardi ve nişanlısı China Suarez, magazin kulislerinde dolaşan ayrılık iddialarını sosyal medyada paylaştıkları romantik pozlarla yalanladı.

Mauro Icardi ve China Suarez Ayrılık İddialarına Son Noktayı Koydu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2026 22:02

Yıldız golcü Mauro Icardi ve nişanlısı China Suarez son dönemde magazin basınına yansıyan ayrılık iddialarını boşa çıkardı. İkilinin ilişkisinin sona erdiğine dair sosyal medyada hızla yayılan söylentiler taraftarları ve takipçileri derinden üzmüştü. Ünlü çift haklarında çıkan asılsız haberleri yalanlamakta gecikmedi. Birlikteliklerine yönelik spekülasyonlara meydan okuyan ikili kişisel hesapları üzerinden aşk dolu yeni kareler yayınladı. Bir süredir gündemi meşgul eden dedikodulara fotoğraflarla yanıt veren çift ilişkilerinde herhangi bir kriz yaşanmadığını ve her şeyin yolunda olduğunu gözler önüne serdi.

Olaylı Ayrılığın Ardından Gelen Yeni Sayfa

Mauro Icardi, Arjantinli ünlü model ve televizyon sunucusu Wanda Nara ile uzun süre konuşulan olaylı bir ayrılık süreci yaşamıştı. Bu sancılı dönemi geride bırakan başarılı futbolcu kalbini oyuncu China Suarez’e kaptırarak hayatında tamamen yeni bir sayfa açtı. Yeni birlikteliğini ilk kez sosyal medya hesaplarından paylaştığı samimi karelerle duyuran Icardi bu adımıyla hayranlarına büyük bir sürpriz yaşatmıştı. İlişkilerini ilan ettikleri ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çeken çift basının ve takipçilerinin yakın markajı altında yaşamaya başladı. Geçmişteki çalkantılı günlerin aksine Suarez ile yakaladığı uyumu her fırsatta gözler önüne seren Arjantinli santrfor yeni ilişkisinde oldukça ciddi adımlar atıyor.

Spekülasyonlara Karşı Net Duruş

Sosyal ağları son derece aktif kullanan ve mutluluklarını sık sık takipçileriyle paylaşan ikili haklarındaki iddiaların asılsız olduğunu kanıtlamış oldu. Ayrılık haberlerinin magazin kulislerinde yayılmasının ardından adeta bir gövde gösterisi yapan ünlü çift aşk bitti diyenlere inat romantik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Hayranlarının büyük bir beğeni yağmuruna tuttuğu bu son gönderi çiftin arasındaki bağın sanılandan çok daha güçlü olduğunu ortaya koydu. İlişkilerini koruma altına alan ve spekülasyonlara kulak asmayan ünlü figürler el ele verdikleri pozlarla birlikteliklerinin doludizgin sürdüğünü tüm dünyaya ilan etti.

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