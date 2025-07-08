Yılmaz Vural ailesiyle Çeşme’de sezonu açtı! Plajda keyifli anlar

Türk futbolunun renkli isimlerinden Yılmaz Vural, yaz sezonunu Çeşme’deki evinde açtı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ailesiyle birlikte tatilin tadını çıkaran tecrübeli teknik adam, eşi Seda Vural ve oğlu Yılmaz Vural ile birlikte plajda objektiflere takıldı.

Ailecek deniz keyfi

Sezon boyunca yoğun bir tempoyla çalışan Yılmaz Vural, ailesiyle geçirdiği vakitle moral depoluyor. Tatil için gözde destinasyonlardan biri olan Çeşme’yi tercih eden Vural ailesi, sıcak havayı fırsat bilerek soluğu denizde aldı.

Plajda görüntülenen ünlü teknik direktör, denizde eşi ve oğluyla uzun süre sohbet etti. Samimi ve neşeli halleriyle dikkat çeken aile, çevredekilerin de ilgisini çekti. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Vural çifti, yaz sezonuna keyifli bir başlangıç yaptı.