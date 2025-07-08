Yılmaz Vural ailesiyle Çeşme’de sezonu açtı! Plajda keyifli anlar

Yılmaz Vural, Çeşme’de eşi ve oğluyla tatil yapıyor. Denizdeki samimi halleriyle ailece objektiflere yansıdılar.

Yılmaz Vural ailesiyle Çeşme’de sezonu açtı! Plajda keyifli anlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-07-2025 11:00

Türk futbolunun renkli isimlerinden Yılmaz Vural, yaz sezonunu Çeşme’deki evinde açtı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ailesiyle birlikte tatilin tadını çıkaran tecrübeli teknik adam, eşi Seda Vural ve oğlu Yılmaz Vural ile birlikte plajda objektiflere takıldı.

Ailecek deniz keyfi

Sezon boyunca yoğun bir tempoyla çalışan Yılmaz Vural, ailesiyle geçirdiği vakitle moral depoluyor. Tatil için gözde destinasyonlardan biri olan Çeşme’yi tercih eden Vural ailesi, sıcak havayı fırsat bilerek soluğu denizde aldı.

Plajda görüntülenen ünlü teknik direktör, denizde eşi ve oğluyla uzun süre sohbet etti. Samimi ve neşeli halleriyle dikkat çeken aile, çevredekilerin de ilgisini çekti. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Vural çifti, yaz sezonuna keyifli bir başlangıç yaptı.

Benzer Haberler
Fırat Tanış ile Zeynep Günay’dan Çeşme'de aşk dolu tatil Fırat Tanış ile Zeynep Günay’dan Çeşme'de aşk dolu tatil
Yasemin Kay Allen, tatil pozlarıyla büyüledi! Ayrılığın ardından sahillere indi Yasemin Kay Allen, tatil pozlarıyla büyüledi! Ayrılığın ardından sahillere indi
Hakan Çalhanoğlu, ailesiyle yaz sezonunu açtı! Plajdan samimi kareler Hakan Çalhanoğlu, ailesiyle yaz sezonunu açtı! Plajdan samimi kareler
Sığ suda derin aşk! Barış Falay ve Esra Ronabar romantizmiyle büyüledi Sığ suda derin aşk! Barış Falay ve Esra Ronabar romantizmiyle büyüledi
Elçin Sangu’dan yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı: “Onunla oynamak bir lanet gibidir” Elçin Sangu’dan yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı: “Onunla oynamak bir lanet gibidir”
Rıza Kocaoğlu’nun kas şovu Bodrum’da olay oldu! Rıza Kocaoğlu’nun kas şovu Bodrum’da olay oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Burcu Özberk: “Ülkemde Tatil Yapmak Gibisi Yok!”
  • 02-07-2025 10:23

Burcu Özberk: “Ülkemde Tatil Yapmak Gibisi Yok!”

Serenay Sarıkaya’dan Doğum Gününe Özel İddialı Tatil Pozları!
  • 02-07-2025 14:09

Serenay Sarıkaya’dan Doğum Gününe Özel İddialı Tatil Pozları!

Demet Özdemir’den Sezon Finali Sonrası Tatil Pozları!
  • 02-07-2025 14:47

Demet Özdemir’den Sezon Finali Sonrası Tatil Pozları!

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu’nun bölüm başı aldığı ücret şaşırttı
  • 07-07-2025 12:32

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu’nun bölüm başı aldığı ücret şaşırttı

Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik’le Tartışma İddialarına Açıklık Getirdi: “Tartıştık, Sonra Barıştık”
  • 04-07-2025 11:21

Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik’le Tartışma İddialarına Açıklık Getirdi: “Tartıştık, Sonra Barıştık”