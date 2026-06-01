Selena Gomez’den Şoke Eden Yetişkin Film Kararı!

Selena Gomez kariyerinde alışılmış çizginin dışına çıkan bir projeyle yeniden gündeme geldi. Pop müzikten sinemaya uzanan yolculuğunda farklı rolleriyle dikkat çeken ünlü isim bu kez çok daha iddialı bir yapımda başrol üstlenmeye hazırlanıyor. Hollywood kulisleri Gomez’in bu tercihini “kariyer dönüş noktası” olarak yorumluyor.

Disney geçmişiyle tanınan ve uzun yıllar gençlik projelerinde yer alan Gomez artık daha olgun ve sert hikâyelere yöneliyor. Yeni film projesi bu değişimin en belirgin adımı olarak öne çıkıyor.

4 Saatlik Tartışmalı Yapım

“The Origin of the World” adıyla duyurulan film dört saatlik süresiyle dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Brady Corbet bulunuyor. Yapımın sinematografik tarzının 1997 yapımı “Boogie Nights” atmosferine yakın olacağı ifade ediliyor.

Film yetişkin temalarıyla öne çıkan yapısı nedeniyle şimdiden tartışma yarattı. Sektör temsilcileri bu projenin Gomez’in kariyerinde radikal bir kırılma oluşturduğunu düşünüyor. Yapımın içeriği ve uzun süresi Hollywood’da farklı beklentileri de beraberinde getirdi.

“Ciddi Oyuncu” İmajı Hedefi

Selena Gomez’in bu projeyi yalnızca popülerlik için seçmediği konuşuluyor. Yakın kaynaklara göre ünlü yıldız artık ödül sezonlarında yer almak ve “ciddi oyuncu” olarak anılmak istiyor. Bu hedef doğrultusunda daha riskli ve güçlü senaryoları tercih ediyor.

Daha önce “Spring Breakers” gibi yapımlarda yer alması da bu dönüşümün erken sinyalleri arasında gösteriliyor. Ancak yeni film onun kariyerinde en keskin adım olarak değerlendiriliyor.

Kariyer Stratejisinde Sert Değişim

Gomez’in son dönemdeki tercihleri yalnızca bir rol seçimi olarak görülmüyor. Hollywood çevreleri bu hamlenin uzun vadeli bir kariyer stratejisinin parçası olduğunu düşünüyor. Pop yıldızı kimliğinden sıyrılarak dramatik rollere yönelmesi sektördeki konumunu yeniden şekillendiriyor.

“The Origin of the World” projesinin vizyona girmesiyle birlikte Selena Gomez’in kariyerinde yeni bir dönem başlayacak. Film hem eleştirmenlerin hem izleyicilerin yoğun ilgisini şimdiden üzerine çekmiş durumda.