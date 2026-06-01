50 Bin TL Ödeyenler Çıkışta Ateş Püskürdü!

Dünyaca ünlü rap yıldızı Travis Scott’ın İstanbul konseri haftalardır konuşuluyordu. Yüksek fiyatlı biletler sınırlı katılım konsepti ve sanatçının Türkiye’deki ilk büyük organizasyonlarından biri olması nedeniyle beklenti oldukça yüksekti. Konser gecesi yaşananlar müzikten çok hayal kırıklığını gündeme taşıdı.

Etkinlik alanına saatler öncesinden gelen binlerce kişi unutulmaz bir performans izleme umuduyla bekledi. Sosyal medyada günlerdir süren heyecan konserin ardından yerini sert eleştirilere bıraktı.

Gecikmeli Başlangıç Moralleri Düşürdü

Organizasyon programına göre belirlenen saat geldiğinde sahnede Travis Scott yoktu. İddialara göre ünlü rapçi yaklaşık bir saatlik gecikmeyle seyircinin karşısına çıktı. Uzun bekleyiş ilk dakikalardan itibaren izleyicilerin sabrını zorladı.

Konser alanında yükselen beklenti sahne ışıklarının yanmasıyla yeniden canlandı. Fakat gecenin en çok konuşulan konusu henüz başlamamıştı.

Asıl Tartışma Sahne Süresinde Patladı

Konseri izleyen çok sayıda kişinin paylaşımlarına göre Travis Scott’ın performansı yaklaşık 20 dakika sürdü. Özellikle yüksek ücret ödeyen katılımcılar için bu süre büyük şaşkınlık yarattı.

Bazı bilet kategorilerinin 50 bin liraya kadar ulaşması nedeniyle beklentiler de aynı ölçüde yükselmişti. Kısa süren performansın ardından sosyal medya platformlarında binlerce yorum paylaşıldı. Pek çok kullanıcı konser deneyiminin beklentilerinin oldukça altında kaldığını savundu.

“Fake Travis” Yorumları Gündeme Oturdu

Gecenin dikkat çeken bir diğer başlığı ise sanatçının sahne görünümü oldu. Travis Scott’ın yüzünün büyük bölümünü kapatan aksesuarlar kullanması sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı.

Bazı kullanıcılar ünlü rapçiyi tanımakta zorlandıklarını ifade etti. Mizah içerikli paylaşımlar kısa sürede yayıldı. Özellikle “Fake Travis” yorumları sosyal medya gündeminde öne çıkan etiketlerden biri haline geldi.

Yuhalamalar ve Tepkiler Geceye Damga Vurdu

Konser sonunda ortaya çıkan görüntüler tartışmaları daha da büyüttü. Sosyal medyada paylaşılan videolarda bazı seyircilerin sanatçıyı yuhaladığı görüldü. Tepkilerin odağında kısa sahne süresi geç başlangıç ve izleyiciyle kurulan sınırlı iletişim vardı.

Haftalar boyunca konuşulan organizasyon sonunda müzik performansından çok yarattığı hayal kırıklığıyla gündeme geldi. İstanbul konseri Travis Scott’ın kariyerindeki en tartışmalı gecelerden biri olarak hafızalara kazınmış görünüyor.