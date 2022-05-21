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Gecce Magazin Haberleri

Yılmaz Kunt kısa sürede yeni aşka yelken açtı!

Yılmaz Kunt, bir süredir ‘El Kızı’ adlı dizide rol alan meslektaşı Sevda Erginci ile aşk yaşıyordu. İlişkileri kısa süren ikiliden Kunt, ayrılığın acısını çabuk unuttu.

Yılmaz Kunt kısa sürede yeni aşka yelken açtı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-05-2022 13:49

Yılmaz Kunt ve Sevda Erginci, geçtiğimiz hafta ilişkilerini sonlandırdı ve birbirlerini sosyal medyadan sildi. Oyuncu, ayrılığın üstünden henüz bir hafta geçmemişken; geçtiğimiz gün manken Pınar Tartan ile Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Tüm gün Pınar Tartan ile ilgilenen Kunt, üç mekan değiştirdi.

Son gittikleri mekanda gözlerden uzak bir yere oturmayı tercih eden ikilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. Çiftin birbirini tanıma aşamasında olduğu ve şimdilik her şeyin güzel gittiği konuşuluyor.

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