Yılmaz Kunt kısa sürede yeni aşka yelken açtı!

Yılmaz Kunt ve Sevda Erginci, geçtiğimiz hafta ilişkilerini sonlandırdı ve birbirlerini sosyal medyadan sildi. Oyuncu, ayrılığın üstünden henüz bir hafta geçmemişken; geçtiğimiz gün manken Pınar Tartan ile Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Tüm gün Pınar Tartan ile ilgilenen Kunt, üç mekan değiştirdi.

Son gittikleri mekanda gözlerden uzak bir yere oturmayı tercih eden ikilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. Çiftin birbirini tanıma aşamasında olduğu ve şimdilik her şeyin güzel gittiği konuşuluyor.