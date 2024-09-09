Yılın en güzel prensesi: Pelin Karahan

Pelin Karahan, ‘Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı’ filminde prenses oldu! İşte detaylar...

Yılın en güzel prensesi: Pelin Karahan
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 09-09-2024 10:57

Masalsı anlatımı ve güçlü oyuncu kadrosuyla yılın en merak edilen yapımlarından biri olan ‘Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı’, 24 Ocak 2025’te sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Satre Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Tümer Sirkecioğlu’nun oturduğu bu büyülü filmde, Türkiye’nin sevilen oyuncusu Pelin Karahan prenses karakterine hayat veriyor.

Pelin Karahan, filmdeki göz alıcı prenses karakteriyle izleyicileri büyülü bir yolculuğa çıkartacak. Dekor ve kostüm tasarımında titiz bir çalışmanın sonucu ortaya çıkan prenses karakteri, Karahan’ın zarafeti ve yeteneğiyle birleşerek ekranlarda unutulmaz bir etki yaratacak.

Filmin başrollerinde Mert Turak ve genç yetenek Ada Erma yer alırken, dev oyuncu kadrosu da göz dolduruyor. Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen, Keremcem, Haldun Dormen, Meral Çetinkaya, Altan Erkekli gibi ünlü isimler projede yer alırken, Okan Bayülgen’in sesiyle hayat verdiği kötücül karakter de büyük bir merak konusu oldu. Ayrıca, Türkiye’nin sevilen şefi Somer Sivrioğlu, filmde konuk oyuncu olarak izleyicilere sürpriz yapacak.

‘Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı’, küçük bir kızın babaannesinin rahatsızlığından korkarak başladığı masalsı yolculuğu konu alıyor. Yönetmen Tümer Sirkecioğlu’nun önderliğinde çekilen ve senaryosu Emrah Ertaş tarafından kaleme alınan bu yapım, izleyicilere hayal gücüyle dolu unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

2025’in en iddialı yapımlarından biri olmaya aday olan film, sinema salonlarında büyük yankı uyandırmaya hazırlanıyor!

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