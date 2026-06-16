Yıldız Tilbe ve Ege Kökenli Hakkındaki İddia Ortalığı Fena Karıştırdı!

Son günlerde sosyal medyada öyle bir iddia dolaşıma girdi ki hem Yıldız Tilbe’yi hem oyuncu Ege Kökenli’yi bir anda gündemin ortasına taşıdı. İlk bakışta çok ciddi ve olaylı bir haber gibi yayıldı ama işin içine girince aslında büyük bir yanlış anlaşılma ve yalan bilgi zinciri olduğu ortaya çıktı.

Sosyal Medyada Ortaya Atılan İddia

Olayın fitilini ateşleyen şey sosyal medyada yapılan bir paylaşım oldu. İddiaya göre Ege Kökenli Yıldız Tilbe’nin eşi Lior Ahituv’u bir ödül töreninde “Siyonist olduğu” gerekçesiyle tuvalette dövmeye kalktığını söylemiş gibi gösterildi. Bu iddia kısa sürede hızla yayıldı ve doğal olarak herkesin dikkatini çekti.

Tabii böyle bir şey duyulunca ortalık da karıştı. İnsanlar gerçekten böyle bir olay yaşanıp yaşanmadığını sorgulamaya başladı. Çünkü iddia hem ağır hem oldukça çarpıcıydı.

Yıldız Tilbe’den Sert Tepki

İddiaların yayılmasının ardından Yıldız Tilbe de sessiz kalmadı. Sosyal medyada gördüğü bu haberler karşısında oldukça tepki gösterdiği görüldü. Kendisinin böyle bir olayla hiçbir ilgisi olmadığını ortada tamamen iftira olduğunu söyledi.

Daha sakin ama net bir dille yaptığı açıklamada “Allah’a sığınırım” diyerek bu tür yalan haberlerin kendisini üzdüğünü ifade etti. Tilbe tanımadığı insanlar hakkında ortaya atılan bu tarz iddiaları kabul etmediğini de açıkça belirtti.

Ege Kökenli’den Net Yalanlama

İddiaların büyümesinin ardından Ege Kökenli de açıklama yapmak zorunda kaldı. Ortada dolaşan sözlerin kendisine ait olmadığını ve böyle bir açıklama yapmadığını net bir şekilde söyledi.

Hatta en dikkat çeken kısmı Yıldız Tilbe’yi hayatında hiç tanımadığını ve böyle bir olayın tamamen uydurma olduğunu vurgulaması oldu. Yani ortada ne bir tanışıklık var ne de anlatıldığı gibi bir olay.

Gerçek Ortaya Çıktı

İşin sonunda ortaya çıkan tablo oldukça netti: Sosyal medyada bir hesabın uydurduğu iddia kısa sürede büyüyüp iki ünlü ismi de hedef haline getirmişti. Ama hem Yıldız Tilbe’nin hem Ege Kökenli’nin açıklamalarıyla bu hikâyenin tamamen asılsız olduğu anlaşılmış oldu.

Kısacası ortada gerçek bir olaydan çok sosyal medyada hızla yayılan bir yanlış bilgi vardı. Yine de bu durum dedikodunun ne kadar hızlı büyüyebildiğini ve kontrolsüz şekilde nasıl gündem olabildiğini bir kez daha göstermiş oldu.