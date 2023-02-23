Yıldız Tilbe, 12 depremzede ailenin kirasını üstlendi!

Dün akşam düzenlenen bir yardım kampanyasına katılan şarkıcı Yıldız Tilbe, kampanyaya destek oldu. Depremzedeler için elinden geleni yapmak istediğini belirten şarkıcı, "Allah bütün aç açıkta sokakta kalanlara yardım etsin inşallah ama biz de elimizden geleni yapalım. Bir talebim olacak benim ben 10 ya da 12 ailenin birer yıllık kiralarını üstlenmek istiyorum. Bu kiraya geçen ailelerle de görüşmek istiyorum. Çünkü sadece kiralarını değil, yıl içinde başka belli başlı ihtiyaçlarını da karşılamak istiyorum" dedi.