'Şahane Hayatım'ın yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı

Gelecek çarşamba akşamı NOW'da yayınlanacak olan 25. bölüm için Ay Yapım'ın hazırladığı yeni tanıtımda, 'Şahane Hayatım' dizisinin izleyicilerini heyecanlandıran gelişmelere şahit oluyoruz. Tanıtımda, Şebnem ve Melisa'nın aynı hedefe doğru ilerlediğini görüyoruz, bu da olayların gidişatını daha da karmaşık hale getiriyor. Onur'un Şebnem'i evden çıkarmak istemesiyle başlayan olaylar zinciri, izleyicilere heyecan dolu anlar vaat ediyor.

'Şahane Hayatım'ın yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-04-2024 11:39

Cansel Elçin'in yönetmenliğini üstlendiği, Ay Yapım'ın entrika ve heyecan dolu dizisi 'Şahane Hayatım'ın 25. bölümünde büyük bir gerilim yaşanacak. Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Caner Topçu gibi başarılı isimlerin yer aldığı bu bölümde, alevler yükselecek.

Melisa ile ittifak kuran Şebnem, Didem'e karşı yeni bir plan yaparken, Onur'un Şebnem'i evden çıkarmak istemesi beklenmedik bir şok yaratıyor. Onur'un Didem'i eve alması ise Aysel'i çıldırtıyor. Şebnem'in intikamı olarak Melisa ile birlikte evi ateşe vermesi ise olayları iyice karmaşıklaştırıyor.

'Şahane Hayatım'ın heyecan dolu yeni bölümü, izleyicilere 1 Mayıs Çarşamba akşamı NOW'da ekranlara kilitleyecek.

‘Şahane Hayatım’ 25. Bölüm 2. Tanıtımı:

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