Yargı zirvede

Kanal D’nin, Emmy ödüllü dizisi Yargı’da büyük final öncesi nefesler tutuldu. Dizinin dün gece yayınlanan yeni bölümü iki kategoride zirvede yer alırken; sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girdi. Kullanıcılardan binlerce mesaj alan dizi, #Yargı etiketi ile TT listesinin zirvesinde yer aldı.

Yargı zirvede
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-04-2024 13:26

Kanal D'nin, Emmy ödüllü dizisi Yargı, büyük finaline doğru adım adım ilerliyor ve izleyicileri heyecanlandırıyor. Son bölüm, yayınlandığı gece sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı ve #Yargı etiketiyle TT listesinin zirvesine oturdu. Ilgaz'ın kritik bir durumla karşı karşıya olduğu bölüm, seyircilere nefes kesen anlar yaşattı. İlgaz'ın odada elleri ve ağzı bağlı bir şekilde karşısına oturan kişiyle yaşadığı gerilim dolu sahneler, herkesi şaşırttı. Dizinin final bölümü ise 26 Mayıs'ta izleyicilerle buluşacak ve büyük bir organizasyonla ekrana gelecek.

 

Sema Ergenekon'un kaleminden çıkan ve Ali Bilgin'in yönettiği dizi, başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'e ek olarak, birçok usta ve genç oyuncuyu bir araya getiriyor. Her hafta heyecanla takip edilen diziye son bölümde Ruhi Sarı'nın canlandırdığı Nevzat karakteri konuk oluyor. Yargı, pazar akşamları Kanal D'de izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

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