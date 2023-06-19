  • 19 HAZİRAN Pazartesi 15:45
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Yiğit Selvi uluslararası festivallerde boy gösterecek

Genç neslin yetenekli oyuncuları arasında yer alan Yiğit Selvi, ödüllü yönetmen Ayten Başer’in çektiği “Mavi Tavşan” adlı kısa filmde rol aldı. Selvi, başrolünde oynadığı filmle uluslararası festivallerde adından söz ettirecek.

Yiğit Selvi uluslararası festivallerde boy gösterecek
Yayın Tarihi : 2023-06-19 14:21

2019’da yılında Sinema Güzeli Yarışması’nda birinci seçilerek dikkatleri üzerine çeken Yiğit Selvi, “Savaşçı” dizisiyle başlayan serüvenine iddialı yapımlarla devam ediyor. Ana kadrosunda yer aldığı “Kader Oyunları” ile İsrail ve Romanya’da da seyirci karşısına çıkan Selvi, şimdilerde yeni filminin heyecanını yaşıyor.

 

‘VİCDAN’ ROLÜYLE ADINDAN SÖZ ETTİRECEK

Yiğit Selvi, ödüllü yönetmen Ayten Başer’in Yalova’da çektiği, şu anda kurgu sürecinde olan “Mavi Tavşan” adlı kısa filmde rol aldı. Genç yetenek, başrolünü üstlendiği yapımda ‘Vicdan’ karakterini canlandırdı. Film, önümüzdeki süreçte uluslararası festivallerde ödül için yarışacak. Özgür olmak için ormana kaçan annesinin ‘Mavi Tavşan’ını ararken Güç adında bir adamla arkadaş olan Vicdan adlı genç adama hayat veren Yiğit Selvi, performansıyla adından çok söz ettirecek. 

YAPIMCILARIN YENİ GÖZDESİ

Yapımcıların yeni gözdeleri arasına giren Yiğit Selvi’ye şimdilerde teklif yağıyor. Dizi, sinema ve dijital projeler için görüşmelere devam eden Selvi, bir yandan da kurucuları arasında yer aldığı Sisifos Tiyatro’da kendi oyununu sahnelemeye hazırlanıyor.

 

EĞİTİM HİÇ BİTMEZ

Bir dönem profesyonel olarak bateri çalan ve lisanslı olarak basketbol oynayan Yiğit Selvi, oyunculuk gücü ve yakışıklılığının yanında giyim stiliyle de adından söz ettiriyor. 2019 yılında Platform Tiyatro ve Nürnberg Şehir Tiyatroları’nın birlikte organize ettiği Gençlik Köprüsü projesinde sahneye çıkan ve Almanya’da bulunduğu süreçte çeşitli workshop’lara katılan Selvi, eğitimin hiçbir zaman bitmeyeceğine inanıyor ve vakit buldukça farklı teknikler, yöntemler deneyimliyor.

 

Benzer Haberler
Özcan Deniz'in Açıkhava heyecanı Özcan Deniz'in Açıkhava heyecanı
Alara Elmas’tan ikinci single geliyor Alara Elmas’tan ikinci single geliyor
Neşet Ertaş'ın yolunda ilerliyor. Neşet Ertaş'ın yolunda ilerliyor.
Ekin Ekinci'den 'Bilmece' Ekin Ekinci'den 'Bilmece'
Firuze Gamze'den ikinci tekli Firuze Gamze'den ikinci tekli
Defne Samyeli'den yaz konser Defne Samyeli'den yaz konser
ÇOK OKUNANLAR
Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!
  • 14-06-2023 08:35

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!
  • 19-06-2023 09:22

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı
  • 18-06-2023 08:13

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor
  • 16-06-2023 18:10

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!
  • 16-06-2023 13:31

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!