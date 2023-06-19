Yiğit Selvi uluslararası festivallerde boy gösterecek

2019’da yılında Sinema Güzeli Yarışması’nda birinci seçilerek dikkatleri üzerine çeken Yiğit Selvi, “Savaşçı” dizisiyle başlayan serüvenine iddialı yapımlarla devam ediyor. Ana kadrosunda yer aldığı “Kader Oyunları” ile İsrail ve Romanya’da da seyirci karşısına çıkan Selvi, şimdilerde yeni filminin heyecanını yaşıyor.

‘VİCDAN’ ROLÜYLE ADINDAN SÖZ ETTİRECEK

Yiğit Selvi, ödüllü yönetmen Ayten Başer’in Yalova’da çektiği, şu anda kurgu sürecinde olan “Mavi Tavşan” adlı kısa filmde rol aldı. Genç yetenek, başrolünü üstlendiği yapımda ‘Vicdan’ karakterini canlandırdı. Film, önümüzdeki süreçte uluslararası festivallerde ödül için yarışacak. Özgür olmak için ormana kaçan annesinin ‘Mavi Tavşan’ını ararken Güç adında bir adamla arkadaş olan Vicdan adlı genç adama hayat veren Yiğit Selvi, performansıyla adından çok söz ettirecek.

YAPIMCILARIN YENİ GÖZDESİ

Yapımcıların yeni gözdeleri arasına giren Yiğit Selvi’ye şimdilerde teklif yağıyor. Dizi, sinema ve dijital projeler için görüşmelere devam eden Selvi, bir yandan da kurucuları arasında yer aldığı Sisifos Tiyatro’da kendi oyununu sahnelemeye hazırlanıyor.

EĞİTİM HİÇ BİTMEZ

Bir dönem profesyonel olarak bateri çalan ve lisanslı olarak basketbol oynayan Yiğit Selvi, oyunculuk gücü ve yakışıklılığının yanında giyim stiliyle de adından söz ettiriyor. 2019 yılında Platform Tiyatro ve Nürnberg Şehir Tiyatroları’nın birlikte organize ettiği Gençlik Köprüsü projesinde sahneye çıkan ve Almanya’da bulunduğu süreçte çeşitli workshop’lara katılan Selvi, eğitimin hiçbir zaman bitmeyeceğine inanıyor ve vakit buldukça farklı teknikler, yöntemler deneyimliyor.