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Yeter Artık Dedirten Araba Fiyatları 2023 Bitmeden Dibi Görecek! İşte O Tarih

Gidişata dur denilmesi gereken konulardan biri de araba fiyatları olarak biliniyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonrasında araba fiyatlarının dibi göreceği tarih de belirtildi.

Yeter Artık Dedirten Araba Fiyatları 2023 Bitmeden Dibi Görecek! İşte O Tarih
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-08-2023 12:40

Araba Fiyatları geçtiğimiz 2 seneden bu yana neredeyse 6 7 katı artmış bulunmakta. Her ürüne, hizmete zam geldiği günümüzde, Araba Fiyatları da nasibini almış gözüküyor. 2 3 sene öncesinde 50 bin TL'ye alınacak olan bir araba şimdilerde 350-400.000 TL'ye kadar yükselmiş bulunuyor. Araba fiyatları konusunda uzmanlar gidişatın böyle devam etmeyeceğini vurgulayarak indirimlerin yapılacağı tarihler ile alakalı açıklamalarda bulunarak tarih verdiler.  3 yıl sonunda araba fiyatlarında yavaş yavaş bir gerileme söz konusu. Araç almak isteyen vatandaşın belirsin bekleyişi devam ediyor. Vatandaş araç alıp almama konusunda ya fiyatlar düşerse seçeneğini göz önünde bulunduruyor. Ki ekonomistler de bu konuda acele edilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. 

Araç satışlarının neredeyse sıfırlanması sonrasında neredeyse üretim durmuş ve sıfır araç üretimi yapılmamaktaydı. Ancak yavaş yavaş sıfır KM araçlar konusunda çalışmalar hız kazandı. Kimi galeriler sıfır araçlar konusunda iskonto indirimine gitmeye başladı. Bu durum ikinci el fiyatlarına da yansımaya başlarken, araç satacaklar ve araç alacakların şu sıralar adeta ne yapacağını şaşırmış bir şekilde bekleyişe geçiyor.  Maliye Bakanlığı tarafından sunulan ihtiyaç, araç ve ev kredileri musluklarının kısılması ile birlikte araç fiyatları da düşmeye başladı.  İkinci el otolarda da fiyatlarda son zamanlarda yüzde 5/10 arasında indirim yapıldı. Otomobil piyasasında son zamanlarda adeta vurgun yaşanmaktaydı. Sıfır araçlarda başlatılan iskonto dönemi, ikinci el araçlara da yansıdı. 

 İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise bu gidişat ile alakalı mutlu eden açıklamayı yaptı. Ertemel yaptığı açıklamasında "Bazı araçlarda yüzde 3 ile 5'e kadar indirimler yapıldığını görüyoruz. Bu rahatlamayı yıl sonuna doğru daha fazla hissedeceğiz." dedi. Ticaret Bakanlığının yürürlüğe koyduğu bazı kanunların bu indirimlere sebebiyet verdiği biliniyor. Özellikle de yıl sonuna doğru araba fiyatlarında dev indirim bekleniyor. Araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında talep azaldığı biliniyor. Bu sebeple de 2. el fiyatlarında artışın son bulduğu ve bu durumunda devam edeceği konusunda uzmanlar açıklamalarını yineliyor. Araba fiyatlarındaki artışlara vatandaşın negatif tepki vermesi ve alım gücünün düşmesi ile birlikte alıcı bulunamama durumu arttı. Krediye erişimde yaşanan zorluklar da alım gücünü düşürürken, tek çare fiyatlarda düşüş olması gerekirken, uygulamada yavaş yavaş iskonto şeklinde devam ediyor. Bu kapsamda bu indirimlerin de sene sonuna kadar devam edeceği öngörülüyor. 

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