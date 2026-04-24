Formula 1 İstanbul'a Geri Dönüyor

Türkiye Grand Prix’si en son, pandemi döneminde 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenmişti ve 2020’de, Lewis Hamilton, hem yarışı hem de yedinci Pilotlar Şampiyonluğu’nu kazanarak Michael Schumacher’e ait tüm zamanların rekorunu egale etmişti.

Formula 1’e ilk kez 2005’te ev sahipliği yapan İstanbul Park, kısa sürede şampiyonanın teknik açıdan en zorlu pistlerinden biri olarak ün kazandı. Saat yönünün tersine dönülen 5,338 kilometrelik pist, sürücü yeteneğini ve araç performansını ön plana çıkartan bir teknik yapıya ve yükseklik değişimlerine sahip. Çok uzun ve çok hızlı 8. viraj, sürücülerin cesaretlerini ve hassasiyetini sorgulama açısından takvimdeki en meşhur ve en zorlu virajlardan birisi olarak değerlendiriliyor.

İstanbul Park’ta 2021’de düzenlenen son yarışın galibi, o dönem Mercedes adına yarışan, şu anki Cadillac pilotu olan Valtteri Bottas oldu. Bottas ve Hamilton, aktif olarak yarışan sürücüler arasında daha önce Türkiye Grand Prix’sini kazanmış iki isim olarak öne çıkıyor.

Bugüne kadar dokuz Grand Prix’ye ve rekabet dolu yarışlara ev sahipliği yapmış olan Türkiye; takımlar, sürücüler ve taraftarların çok sevdiği ve çok büyük ilgi gösterdiği bir yarış olarak öne çıkıyor. Türkiye’de 2006-2008 yılları arasında Ferrari ile üst üste üç zafer kazanan Felipe Massa, İstanbul Park’ta en çok galibiyet elde eden sürücü olma rekorunu elinde bulunduruyor. Ayrıca Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel ve Jenson Button gibi şampiyon isimler de İstanbul Park’ta daha önce zafere ulaşmıştı.

Formula 1, son yıllarda Türkiye’de hızla büyümeye devam ediyor. Sporun Türkiye’de 19 milyondan fazla hayranı bulunurken, sosyal medyada 7,5 milyondan fazla takipçi etkileşim gösteriyor. Instagram takipçi sayısı yıllık bazda %25 artarken, YouTube izlenmeleri son dönemde %107 oranında yükseldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

“Formula 1, görkemli şovları, genç hayran kitlesi ve otomotiv teknolojilerindeki liderliğiyle dünyanın önde gelen spor etkinlikleri arasında yer alıyor. Ülkemizde de Formula 1, özellikle gençlerimiz arasında olmak üzere, her yaş grubundan geniş bir takipçi kitlesine ve gerçekten tutkulu bir hayran kitlesine sahip.

Yarışlar ülkemizde yaklaşık 19 milyon kişiye ulaşırken, yaklaşık 7,5 milyon kişi de sosyal medyada yakından takip ediyor. Toplamda 9 kez Formula 1'e ev sahipliği yaptık: 2005 ve 2011 yılları arasında 7 yarış ve COVID döneminde 2020 ve 2021 yıllarında iki yarış. Özellikle 8. virajıyla ünlü ve yarış tutkunlarının gözdesi olan İstanbul Park, İnşallah 2027 ve 2031 yılları arasında beş sezon boyunca heyecan verici, yüksek kaliteli yarışlara ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin Formula 1 takvimine dönüşünü, ülkemize duyulan güçlü güvenin - sağlam organizasyon kapasitemize, modern spor ve sağlık altyapımıza ve elbette Türk Milletinin meşhur misafirperverliğine - açık bir yansıması olarak görüyorum. Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi her açıdan kusursuz bir organizasyon sunarak bu güveni bir kez daha yerine getireceğiz.

Formula 1'i ülkemize geri getirmeye katkıda bulunan herkese içten tebriklerimi iletiyorum. Ülkeye ve İstanbul'a. Umarım Türkiye'nin bir motor sporları ülkesi olarak Formula 1 ile ortaklığı önümüzdeki yıllarda daha da güçlenir.”

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali şunları söyledi:

“2027'den itibaren, Formula 1'in en heyecan verici ve zorlu pistlerinden birinde, Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki tüm hayranlarımızı heyecanlandırmak için inanılmaz ve canlı İstanbul şehrine geri dönmekten mutluluk duyuyoruz. İstanbul, bir şehir olarak, Avrupa ve Asya arasında kültürel bir geçit görevi görüyor ve spor, iş ve eğlenceye yönelik ileri görüşlü bir yaklaşımla benzersiz bir tarih ve gelenek karışımı sunuyor. Formula 1'in dönüşünü güvence altına almada verdikleri destek için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na teşekkür etmek istiyorum. İstanbul Park'ta spor tarihimizde birçok unutulmaz an yaşandı ve hayranlara gerçekten harika bir konumda daha da inanılmaz yarışlar deneyimleme fırsatı sunarak ortaklığımızın bir sonraki bölümüne başlamaktan heyecan duyuyorum.”

FIA Başkanı Sayın Muhammed Ben Sülayem şunları söyledi:

“Formula 1'in Türkiye'ye dönüşü, sporumuzun küresel büyümesinin ve çekiciliğinin devam ettiğinin güçlü bir yansımasıdır ve Türkiye Grand Prix'sinin FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimine yeniden katılmasından memnuniyet duyuyorum. İstanbul Park, Formula 1 tarihinde özel bir yere sahip bir pisttir ve geri dönüşü, şampiyonayı dinamik pazarlarda genişletme konusundaki ortak kararlılığımızın altını çizmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve FIA Üyesi Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı'na teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güçlü iş birliği sayesinde sadece Formula 1'in Türkiye'deki uzun vadeli geleceğini güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda motor sporlarının sürekli gelişimini destekliyor ve önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir büyüme için temelleri güçlendiriyoruz.”

FIA üyesi Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı şunları söyledi:

“Devletimizin sarsılmaz desteği ve yoğun çabalarımız sayesinde, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin dönüşünü güvence altına aldığımızı büyük bir gururla duyuruyoruz. Bu vesileyle, değerli destekleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Kültür ve Turizm Bakanımıza ve ilgili bakanlıklarına en derin şükranlarımızı sunmak isteriz. Ayrıca, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Sayın Muhammed Ben Sülayem'e ve Formula 1 CEO'su Sayın Stefano Domenicali'ye de içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. 2027 yılında yapılması planlanan yarış için hazırlıklar hızla devam ediyor. Devletimizin tüm gücünü kullanarak, Türkiye'ye ve İstanbul'a yakışır, dolu tribünler önünde gerçekleştirilecek bir organizasyon için yorulmadan çalışacağız.”